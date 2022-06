Ballottaggio comunali 2022: dove, chi sono i candidati, risultati in diretta

Ballottaggio comunali 2022: ecco quali sono le città e i candidati che dovranno attendere il 26 giugno per conoscere il prossimo sindaco.

Ballottaggio comunali 2022: ecco, dopo i risultati del primo turno, quali sono le città che oggi sono andate al voto per eleggere il proprio candidato sindaco.

Elezioni comunali 2022

Le elezioni amministrative di giugno 2022 hanno portato numerosi cittadini al voto per decidere i nuovi sindaci. Ad essere stati chiamati alle urne per le comunali, in particolare, sono stati circa 9 milioni di italiani e le città maggiormente attenzionate dal punto di vista politico, com’è da tradizione, sono state le città capoluogo di regione o i capoluoghi di provincia.

Ballottaggio comunali 2022: dove

In particolare, domenica 26 giugno in 13 capoluoghi di provincia, oltre ad alcuni altri grandi Comuni, gli elettori sono tornati alle urne, perché nessuno dei candidati ha raggiunto il quorum del 50%+1 previsto per i comuni con più di 15mila abitanti al primo turno.

Ecco quindi di seguito i principali Comuni al ballottaggio oggi, domenica 26 giugno:

Chi sono i candidati

