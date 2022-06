Domenica 26 giugno 2022 tornano le elezioni amministrative in molti comuni e una delle principali città attenzionate è Lucca. Qui tutte le informazioni sulle elezioni comunali a Lucca e sull’affluenza.

Ballottaggio Lucca 2022, affluenza alle urne: dati in diretta dalle 12 di domenica 26 giugno

Lucca è sicuramente una delle principali città dove gli analisi politici cercheranno di osservare i dati e i flussi di voto. TrueNews dalle 7 alle 23 di domenica 26 giugno seguirà in diretta l’affluenza al voto e lo spoglio.

Quello di Lucca, infatti, viene considerato un mini-test politico sia a livello regionale che a livello nazionale.

Ballottaggio Lucca 2022: candidati al ballottaggio

Francesco Raspini è il candidato sindaco di Lucca per il centrosinistra, assessore uscente della città ai lavori pubblici e al verde. Sfiderà Mario Pardini. Nato nel 1983, è laureato in giurisprudenza.

Mario Pardini, candidato sindaco per il centrodestra a Lucca, è nato il 14 dicembre 1973. Laureato in Economia e Commercio all’Università di Pisa, ha lavorato per tanti anni nel mondo della finanza per una banca di affari a Londra.

Si è trasferito dall’altra parte del mondo, in Argentina, dove ha deciso di cambiare radicalmente vita. Il suo apparentamento. La sua decisione di apparentarsi con la destra lucchese di Fabio Barsanti (9,5%) che era stato già eletto consigliere comunale nel 2017 con CasaPound, ha fatto molto discutere.