Elezioni comunali 12 giugno 2022, città al voto: affluenza e risultati in diretta

Risultati in diretta per le elezioni comunali 2021: su True-news aggiornamenti in tempo reale. Chi saranno i nuovi sindaci?

Domenica 12 giugno, dalle 7 alle 23, si apriranno le urne in tutta Italia per i 5 referendum sulla giustizia ma in 978 comuni si voterà anche per eleggere i sindaci e rinnovare le amministrazioni.

Elezioni comunali 12 giugno 2022, città al voto

È tutto pronto per le elezioni amministrative del 12 giugno 2022, che porteranno numerosi cittadini al voto per decidere chi saranno i nuovi sindaci. Ad essere chiamati alle urne per le comunali, in particolare, sono circa 9 milioni di italiani e le città maggiormente attenzionate dal punto di vista politico, com’è da tradizione, sono le città capoluogo di regione o i capoluoghi di provincia.

Le città di Genova, Palermo, Catanzaro e L’Aquila, dunque, sono le osservate speciali così come i capoluoghi di provincia come Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, La Spezia, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona, Viterbo.

Se nelle città con oltre 15 mila abitanti nessuno dei candidati raggiunge il 50 % più uno dei consensi, si va al ballottaggio, che è previsto il 26 giugno.

Quorum, novità per i piccoli Comuni

Infine, una novità per i Comuni più piccoli, ovvero con meno di 15 mila abitanti. Nel momento in cui a presentarsi sia una sola lista, fermo restando che i voti validi all’unica lista ammessa non devono essere inferiori al 50% dei votanti, sarà sufficiente che il numero dei votanti non sia inferiore al 40% degli elettori.

Risultati e affluenza alle urne in diretta

True-News.it seguirà in diretta i risultati delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022, diffondendo in tempo reale anche l’affluenza alle urne nelle principali città italiane al voto.

Capoluoghi di regione al voto

Genova

Palermo

Catanzaro

L’Aquila

Capoluoghi di provincia al voto

Alessandria

Asti

Barletta

Belluno

Como

Cuneo

Frosinone

Gorizia

La Spezia

Lodi

Lucca

Messina

Monza

Oristano

Padova

Parma

Piacenza

Pistoia

Rieti

Taranto

Verona

Viterbo