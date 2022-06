Barbara Minghetti, chi è: curriculum e partito della candidata sindaco di Como

Barbara Minghetti è la candidata sindaco per la città di Como. Domenica 26 giugno 2022 affronta al ballottaggio lo sfidante Alessandro Rapinese. I cittadini saranno chiamati nuovamente alle urne per decidere il nuovo sindaco.

Barbara Minghetti, chi è: curriculum

Barbara Minghetti è nata a Milano ed è iscritta all’Ordine dei Giornalisti. Attualmente, si occupa di direzione artistica, programmazione e progetti special per un’antica associazione. Lavora da sempre nell’ambito del management culturale ed in particolare nel campo della promozione delle attività liriche, musicali e teatrali.

In tale direzione, agli esordi della sua direzione al Teatro Sociale di Como, sviluppa Opera Domani, un inedito progetto di educazione musicale e di “opera partecipata” per le scuole, che prevede la realizzazione di opere liriche, adattate al pubblico giovane, precedute da percorsi didattici.

Da qualche anno ha ampliato fortemente la proposta trasformandolo in Opera Education, la piattaforma italiana di educazione musicale ora modello di riferimento europeo per la formazione di bambini e ragazzi in ambito operistico dai zero anni (opera meno 9 ai 99 anni).

Circa quindici anni fa ha ideato Opera kids, iniziative rivolte ai bambini, per formare il pubblico di domani, Opera Baby per i bambini dai 3 ai 6 anni,; Opera Smart per i teen ager, quindi Pocket Opera (2005), opera tascabile, in formato ridotto, per portare il melodramma anche nei piccoli centri.

Il partito della candidata sindaco di Como

E’ consigliera di minoranza al Comune di Como da 5 anni. Si è presentata alle elezioni Comunali 2022 nella città di Como come candidata sindaco, appoggiata da Partito democratico, Europa verde, Agenda Como 2030, Como comune, La svolta civica.

Domenica 26 giugno 2022, affronterà al ballottaggio Alessandro Rapinese sostenuto dalla lista Rapinese sindaco.