Elezioni comunali a Frosinone 2022, risultati: lo spoglio in diretta

Elezioni comunali a Frosinone 2022, risultati: sono aperte le urne per rinnovare più di 900 amministrazioni d’Italia. Ad essere coinvolta nelle elezioni amministrative 2022 è anche la città di Frosinone nel Lazio, dove si sono presentati cinque candidati per offrire ai cittadini il loro progetto di città. La coalizione del centrodestra secondo gli ultimi sondaggi diffusi da Ciociariaoggi per conto di Euromedia Research. sembra essere in vantaggio. Dunque, si vedrà se i sondaggi avranno avuto ragione.

Elezioni comunali a Frosinone 2022, risultati

TrueNews dalle 23 di domenica 12 giugno seguirà in diretta i risultati dello spoglio di Frosinone.

Frosinone 2022: i candidati

Nella città di Frosinone ci sono cinque candidati a sindaco che proveranno a migliorare ciò che è stato fatto per ben due mandati dal sindaco uscente del centrodestra Nicola Ottaviani. Ecco nel dettaglio chi sono gli aspiranti che puntano alla poltrona di primo cittadino e chi li appoggia:

Giuseppe Casimato appoggiato da Lista Casimato sindaco

appoggiato da Lista Casimato sindaco Vincenzo Iacovassi appoggiato dal Partito socialista italiano

appoggiato dal Partito socialista italiano Domenico Marzi appoggiato da Partito democratico, Movimento 5 stelle, Frosinone in comune, Lista Marzi sindaco, Lista polo civico, Piattaforma civica ecologista, Lista Michele Marini

appoggiato da Partito democratico, Movimento 5 stelle, Frosinone in comune, Lista Marzi sindaco, Lista polo civico, Piattaforma civica ecologista, Lista Michele Marini Riccardo Mastrangeli appoggiato da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Frosinone capoluogo, Lista Mastrangeli, Lista Ottaviani, Lista-Ottaviani-Prima Frosinone

appoggiato da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Frosinone capoluogo, Lista Mastrangeli, Lista Ottaviani, Lista-Ottaviani-Prima Frosinone Mauro Vicano appoggiato da Azione, Lista Vicano sindaco, Udc

