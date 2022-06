Chi è Alessandra Troncarelli, candidata per il centrosinistra a Viterbo: marito e carriera

Alessandra Troncarelli, già assessore al welfare della Regione Lazio, è la candidata sindaca del centrosinistra per il comune di Viterbo.

Chi è Alessandra Troncarelli

Alessandra Troncarelli, nata a Soriano del Cimino (in provincia di Viterbo) e classe 1987, è la candidata al Comune di Viterbo per lo schieramento del centrosinistra (Pd + M5s). Laureata in Giurisprudenza ed iscritta all’Albo degli avvocati dal 2015, ha già alle spalle una importante carriera politica. Già assessore comunale proprio nel Comune di Viterbo a partire dal 2015 (aveva la delega ai Servizi sociali e Politiche della casa), è stata successivamente nominata dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti assessora Politiche Sociali, welfare e beni Comuni del Lazio.

Alle comunali del comunali di Viterbo è arrivata al ballottaggio, e sfiderà per la carica di sindaco l’altra candidata donna Chiara Frontini.

Marito

Alessandra Troncarelli è sposata con Francesco Taratufolo. I due si sono sposati nel 2015 nella chiesa di Sant’Angelo in Spatha alla presenza, anche, di diversi nomi noti nel panorama politico.

Alle nozze, infatti, erano presenti nomi noti per la politica locale come Leonardo Michelini, Enrico Panunzi, Francesco Serra, Melissa Mongiardo, Paolo Moricoli, Martina Minchella, Patrizia Frittelli, Chicco Moltoni, Antonio Delli Iaconi.

