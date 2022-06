Patrizia Manassero, chi è la candidata sindaco di Cuneo: carriera, partito, curriculum

Chi è Patrizia Manassero, politica italiana candidata a sindaco di Cuneo alle elezioni amministrative 2022. L’aspirante prima cittadina ha ottenuto risultati molto incoraggianti al primo turno, sfiorando la vittoria diretta con il 46,95% dei voti. Affronterà Franco Civallero al ballottaggio del 26 giugno.

Chi è Patrizia Manassero, candidata sindaco di Cuneo: carriera, curriculum

Nata a Cuneo il 1 ottobre 1960, Patrizia Manassero ha 61 anni ed è una politica italiana, candidata per la posizione di sindaco del capoluogo piemontese alle elezioni amministrative 2022.

Prima di entrare in politica, ha lavorato per diversi anni all’Istituto Bancario Sanpaolo di Torino. Dal 2002 al 2007 ha fatto parte dei Democratici di Sinistra, partito con il quale viene eletta consigliere comunale e vicepresidente del Consiglio Comunale. In seguito confluisce nel Partito Democratico, schieramento in cui milita ancora oggi. Nel 2007, con il PD, Manassero ottiene la riconferma al Consiglio Comunale di Cuneo. Fino al 2012 è un membro della giunta guidata dal sindaco Alberto Valmaggia.

Nel 2013 fa il suo approdo nella politica nazionale. Eletta al Senato della Repubblica nelle liste del PD, resta in carica fino al 2018.

Elezioni amministrative 2022, Manassero contro Civallero

Nel 2022 decide di candidarsi per la posizione di sindaco di Cuneo, con il supporto del suo partito e tre liste civiche. Il primo turno si rivela un successo, e Patrizia Manassero sfiora il trionfo ottenendo il 46,95% delle preferenze. I suoi rivali sono lontanissimi, nessuno tra di loro raggiunge neanche il 20%.

A contendersi il secondo posto per il ballottaggio son stati il candidato del centrodestra Franco Civallero e la civica Luciana Toselli. Alla fine è stato l’imprenditore sostenuto da FI, FdI e Lega a spuntarla, con il 19,84% dei voti. Si deciderà tutto il 26 giugno, quando Cuneo tornerà alle urne per il secondo turno.