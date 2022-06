Elezioni comunali a Verona 2022, risultati: ballottaggio Tommasi-Sboarina

Elezioni comunali a Verona 2022, risultati: TrueNews dalle 23 di domenica 12 giugno seguirà in diretta lo spoglio

Elezioni comunali a Verona 2022, i risultati. Tre le oltre 900 amministrazioni d’Italia che si rinnovano a questa tornata di elezioni amministrative 2022, c’è anche la città di Verona, dove si sono presentati sette candidati per offrire ai cittadini il loro progetto di città.

Si andrà al ballottaggio tra due settimane tra i candidati Tommasi e Sboarina.

Elezioni comunali a Verona 2022, risultati

TrueNews a partire dalle 23 di domenica 12 giugno segue in diretta i risultati dello spoglio di Verona, cominciato lunedì 13 giugno alle ore 14 come in tutte le altre città coinvolte nelle elezioni amministrative.

Alle ore 21 mancano poche sezioni da scrutinare e Damiano Tommasi ha mantenuto il vantaggio. L’ex calciatore e candidato del centrosinistra è il più votato sinora, con il 40,18%, ma è ben lontano dalla quota che gli consegnerebbe la vittoria al primo turno. Si contengono il secondo posto il candidato di Lega e Fratelli D’Italia Federico Sboarina, con il 32,27% dei voti, e Flavio Tosi, candidato di Forza Italia, più indietro al 23,86%. Se la situazione, come probabile, dovesse rimanere questa anche a fine scrutinio, il nuovo sindaco di Verona verrà scelto al ballottaggio.

Verona 2022: i candidati

Per le elezioni comunali 2022, si sfidano sette candidati per la poltrona di sindaco. Sembrerebbe che ci possa essere un testa a testa tra la coalizione del centrodestra e del centrosinistra. Ecco in dettaglio chi sono e da quali partiti sono appoggiati:

Paola Barolla è appoggiata da Costituzione Verona Libero pensiero

Anna Sautto è appoggiata da Moivmento 3V

Federico Sboarina è sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, Lista Sboarina, Coraggio Italia, Noi con l'Italia, Verona al centro

Damiano Tommasi è sostenuto da Partito democratico, Azione-Più Europa, Europa verde-Demos-Volt, In comune, Damiano Tommasi sindaco, Traguardi

Flavio Tosi è appoggiato da Forza Italia, Fare!, Movimento Difesa Sociale, Lista tosi, Tosi c'è, Pensionati veneti, Ama Verona, Csu veneta, Prima Verona

Alberto Zelger è appoggiato da Popolo della famiglia, Zelger sindaco, Verona per la libertà

