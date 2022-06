Alessandro Rapinese, chi è: curriculum e partito del candidato sindaco di Como

Alessandro Rapinese è il candidato sindaco del Comune di Como. Domenica 26 giugno 2022, si affrontano al ballottaggio due consiglieri comunali della città dal precedente mandato. I cittadini sono chiamati alle urne per decidere il nuovo primo cittadino.

Alessandro Rapinese, chi è: curriculum

Alessandro Rapinese è il candidato sindaco del Comune di Como. Iscritto a Giurisprudenza nel 1995, abbandona gli studi per lavorare nella ditta di famiglia per qualche anno. Nel mezzo un’esperienza negli Stati Uniti per 6 mesi con l’obiettivo di imparare la lingua inglese.

Poi una piccola ditta informatica fino al 2002 quando inizia a fare l’agente immobiliare. Sposato con Sara ha una figlia di nome Olivia.

Il partito del candidato sindaco di Como

Rapinese è consigliere comunale di Como dal 2008. Si è presentato alle elezioni Comunali 2022 nella città di Como come candidato sindaco sostenuto dalla lista Rapinese sindaco. Domenica 26 giugno 2022, affronta la ballottaggio Barbara Minghetti appoggiata da Partito democratico, Europa verde, Agenda Como 2030, Como comune, La svolta civica.

Della sua candidatura, ha dichiarato: “Che sindaco sarò? Sarò un sindaco incoercibile. Sarò un sindaco libero. Sarò un sindaco che quando sbaglierà, e sbaglierà, si scuserà. Sarò un sindaco che avrà sempre ben chiaro che il tempo per noi esseri umani è limitato e quindi molto prezioso. Sarò un sindaco democratico ma non per questo meno determinato. Sarò un sindaco indipendente ma non per questo avulso dal sistema politico. Sarò un buon Sindaco.

Il tuo”.