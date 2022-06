Gianfranco Cuttica di Revigliasco, chi è il sindaco di Alessandria: curriculum e partito

Gianfranco Cuttica di Revigliasco è il sindaco uscente del Comune di Alessandria ma è in corsa per il secondo mandato al ballottaggio.

Gianfranco Cuttica di Revigliasco è l’attuale sindaco del Comune di Alessandria. Si è ripresentato al secondo mandato nel 2022 finendo al ballottaggio con lo sfidante Abonante. Domenica 26 giugno 2022, i cittadini della città piemontese decideranno.

Gianfranco Cuttica di Revigliasco, chi è: curriculum

Gianfranco Cuttica di Revigliasco è nato a Torino nel 1957. Dopo il diploma al Liceo Classico presso l’Istituto Salesiano “Valsalice” di quella città, ha conseguito la laurea in Lettere con tesi in storia dell’Arte medioevale.

Dal profilo sul sito del Comune di Alessandria si legge rispetto alla sua vita professionale: “Dal 1986 è stato titolare di cattedra di Storia dell’Arte presso il Liceo Artistico “Benedetto Alfieri” di Asti ( ex Istituto d’Arte) – Da diversi anni presta opera di volontariato nel settore dei Beni Culturali. Come tecnico del settore ha curato la relazione storica per il Comune di Bassignana e di Cassine, il progetto di recupero cromatico dell’oratorio di Piovera, la relazione storica ed indagini per il recupero dell’ex fabbrica Boveri, già casa degli Umiliati di Alessandria.

Ha redatto studi storico – artistici finalizzati al restauro degli affreschi della Pieve di Bassignana”.

Nella vita politica, è stato responsabile delle politiche culturali (Assessore) del Comune di Acqui ( 1993 -1994) , della Provincia di Alessandria ( 1994-1997) e del Comune di Alessandria (1997-2002).

Il partito del sindaco di Alessandria

Si è candidato nel 2017 alle elezioni amministrative per la Lega Nord ma sostenuto anche da Forza Italia, Fratelli d’Italia e la lista civica SiAmo Alessandria ottenendo al primo turno il 30,25%, pari a 12.144 preferenze, accedendo così al ballottaggio, che vince con 18.762 voti pari al 55,68%, battendo il sindaco uscente Maria Rita Rossa.

Domenica 26 giugno 2022, è in programma il ballottaggio tra Gianfranco Cuttica di Revigliasca e Abonante, che si sono fermati entrambi intorno al 41%.