Ballottaggio Gorizia 2022, affluenza alle urne: dati in diretta

Ballottaggio Gorizia 2022, affluenza: i cittadini sono chiamati a tornare alle urne per decidere tra Ziberna e Fasiolo come nuovo sindaco.

Ballottaggio Gorizia 2022, affluenza: domenica 12 giugno 2022 oltre 900 comuni sono andati alle urne per rinnovare le amministrazioni. Ad essere coinvolta nelle elezioni amministrative 2022 è anche la città di Gorizia, che è finita al ballottaggio. True News seguirà l’affluenza dei cittadini alle urne in tempo reale domenica 26 giugno 2022.

Affluenza alle urne a Gorizia: dati in diretta dalle 12 di domenica 21 giugno

TrueNews dalle 7 alle 23 di domenica 21 giugno seguirà in diretta le elezioni e poi lo spoglio che inizierà appena termineranno le votazioni.

Elezioni comunali a Gorizia 2022: candidati al ballottaggio

Rodolfo Ziberna e Laura Fasiolo si sfidano domenica 26 giugno 2022 al ballottaggio dopo aver superato il primo turno. Con il 43% dei voti quella a supporto di Rodolfo Ziberna (Centrodestra) è la coalizione ad aver ottenuto più preferenze. Mentre la Fasiolo si è fermata al 31,4%. I cittadini saranno chiamati a tornare alle urne per decidere definitivamente il prossimo sindaco.

Rodolfo Ziberna è sostenuto da Fratelli d’Italia per Ziberna Sindaco, Lista Ziberna Sindaco, Forza Italia Berlusconi per Ziberna, Lega Fvg per Salvini Premier, Noi con l’Italia Ziberna Sindaco mentre Laura Fasiolo è appoggiata da Partito Democratico-Demokratska Stranka Fasiolo Sindaca, Laura Fasiolo per Gorizia, Noi Mi Noaltris Go!, Slovenska Skupnost, Gorizia è tua, Movimento 5 Stelle.