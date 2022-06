Elezioni comunali Viterbo 2022, risultati: lo spoglio in diretta

Elezioni comunali Viterbo 2022, risultati alle urne: su TrueNews dalle 23 di domenica 12 giugno in diretta le elezioni e i dati.

Elezioni comunali, Viterbo 2022: i risultati. Dalle 7 alle 23 di domenica 12 giugno 2022 sono aperte le urne per rinnovare più di 900 amministrazioni d’Italia. Tra queste c’è anche quella della città di Viterbo. I cittadini del capoluogo laziale dovranno eleggere uno tra ben otto candidati per la posizione di primo cittadino. True News dalle 23 seguirà i risultati delle elezioni comunali di Viterbo in tempo reale.

Elezioni comunali Viterbo 2022, i risultati

TrueNews da domenica 12 giugno seguirà in diretta i risultati dello spoglio di Viterbo.

Viterbo 2022: i candidati

Dopo la sfiducia e le dimissioni di Giovanni Arena lo scorso dicembre, il centrodestra non è riuscito a trovare un’intesa a Viterbo. Scopriamo i nomi degli otto candidati per la posizione di sindaco della città laziale: