Michele Guerra: chi è il candidato sindaco di Parma, ex assessore alla cultura

Chi è Michele Guerra, candidato per la posizione di sindaco di Parma. L’ex assessore alla cultura della giunta Pizzarotti corre per la posizione di primo cittadino con il supporto del centrosinistra. In base ai voti scrutinati nelle prime sezioni, ha un discreto vantaggio su Pietro Vignali, ma rischia ancora il turno di ballottaggio.

Chi è Michele Guerra, candidato a sindaco di Parma: vita, carriera, curriculum

Nato a Parma nel 1982, Michele Guerra ha 40 anni ed è uno dei candidati per la posizione di sindaco di Parma alle elezioni amministrative 2022.

Laureato in Lettere Moderne, con un dottorato in Storia dell’arte e dello spettacolo, ha lavorato per molti anni come professore ordinario all’Università di Parma. Nel corso della sua carriera nell’ateneo, ha insegnato Storia e critica del cinema, Teorie del cinema e Teorie e tecniche del cinema e dell’audiovisivo. È inoltre autore di oltre cento libri e saggi sull’argomento. Il suo lavoro in ambito accademico gli è valso anche diversi riconoscimenti. Nel 2016 ha ottenuto il Premio Limina per il Miglior libro italiano di studi sul cinema, per Lo schermo empatico, scritto insieme al collega Vittorio Gallese.

La carriera politica e la candidatura a sindaco nel 2022

Negli ultimi anni ha fatto il suo esordio nel mondo della politica, svolgendo le funzioni di assessore alla cultura di Parma per la giunta del sindaco uscente Federico Pizzarotti. Nel 2022 decide di candidarsi come primo cittadino della sua città, con il supporto del centrosinistra. Si presenta alle elezioni con il sostegno di Partito democratico, Effetto Parma, Michele Guerra sindaco, Onda, Cantiere riformista e La sinistra coraggiosa.