Elezioni comunali Catanzaro 2022, i risultati: ballottaggio Donato-Fiorita?

Elezioni comunali a Catanzaro 2022 risultati: TrueNews dalle 23 di domenica 12 giugno segue in diretta lo spoglio

Elezioni comunali Catanzaro 2022, ecco i risultati. Domenica 12 giugno 2022 si è votato per rinnovare più di 900 amministrazioni d’Italia. Ad essere coinvolta nelle elezioni amministrative 2022 è anche la città di Catanzaro in Calabria, dove sei liste si sono candidate per offrire ai cittadini il loro progetto di città. Ecco i risultati delle elezioni comunali di Catanzaro 2022.

Elezioni comunali a Catanzaro 2022, risultati: scontro a due tra Donato e Fiorita

TrueNews da domenica 12 giugno segue in diretta i risultati dello spoglio di Catanzaro. Lo spoglio ha avuto inizio lunedì 13 giugno a partire dalle ore 14. È corsa a due tra il candidato del centrodestra Valerio Donato, in vantaggio con il 42,46% dei voti, e Nicola Fiorita, aspirante sindaco sostenuta da PD e M5S, al secondo posto con il 34,46%. La candidata di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro, resta molto indietro, con solo il 10,31% dei voti.

I dati delle 21 sono ancora parziali e riguardano i voti di 10 sezioni su 92. Nel caso in cui la situazione non dovesse cambiare a fine scrutinio, si andrebbe al ballottaggio.

Catanzaro 2022: i candidati

A Catanzaro a concorrere per la carica di primo cittadino ci sono sei candidati. Nelle liste non è presente l’attuale sindaco Sergio Abramo, giunto quasi al termine del suo quarto mandato.