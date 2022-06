Ballottaggio Viterbo 2022, risultati: tornano le elezioni amministrative in molti comuni e una delle principali comunità coinvolte è il comune dell’omonima provincia laziale. Qui tutte le informazioni sulle elezioni comunali, dallo spoglio in diretta ai risultati. I cittadini sono stati chiamati ancora una volta alle urne nella domenica 26 giugno 2022.

Ballottaggio Viterbo 2022, risultati: Frontini trionfa, è il nuovo sindaco

Viterbo è una delle principali città al voto il 26 giugno per il secondo turno delle elezioni amministrative 2022.

TrueNews segue in diretta gli exit poll e lo spoglio a partire dalle 23 di domenica 26 giugno.

Chiara Frontini ha distanziato la sua rivale, Alessandra Troncarelli. La candidata civica si è conquistata un grande vantaggio, con oltre il 64% dei voti. Troncarelli resta indietro, ferma al 35%.

Chiara Frontini è dunque la nuova sindaca di Viterbo.

Ballottaggio Viterbo 2022: candidati al ballottaggio

Domenica 26 giugno 2022, nella città di Viterbo si sfidano al ballottaggio per la carica di primo cittadino Chiara Frontini che al primo turno si è fermata al 32,8% e Alessandra Troncarelli con il 28,3%.

I cittadini sono chiamati a tornare alle urne per decidere tra le due candidate donna il nuovo sindaco della città di Viterbo.

La Frontini è appoggiata da liste civiche come Viterbo Venti Venti, Con Chiara per Viterbo, Viterbo Cambia, Viterbo Fa squadra, La Tuscia nel Cuore, #loapro-Rinascimento Vittorio Sgarbi. Mentre Tromcarelli è appoggiata da Partito Democratico, Noi Insieme per Viterbo, Viterbo Cresce, Viterbo dei Cittadini, Fare per Viterbo, Movimento 5 Stelle, Contatto, Viterbo sul Serio Viva Viterbo.