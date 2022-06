Ballottaggio Sesto San Giovanni 2022, risultati in diretta ed exit poll del ballottaggio della città lombarda alle 23.

Ballottaggio Sesto San Giovanni 2022, risultati: tornano le elezioni amministrative in molti comuni e una delle principali comunità coinvolte è il comune milanese. Qui tutte le informazioni sulle elezioni comunali, dallo spoglio in diretta ai risultati. I cittadini sono stati chiamati ancora una volta alle urne nella domenica 26 giugno 2022.

Ballottaggio Sesto San Giovanni 2022, risultati: Di Stefano riconfermato

Si torna a votare a Sesto San Giovanni. Il comune milanese è una delle principali comunità al voto il 26 giugno per il secondo turno delle elezioni amministrative 2022.

TrueNews seguirà in diretta gli exit poll e lo spoglio a partire dalle 23 di domenica 26 giugno. Dopo lo spoglio dei voti in 69 su 73 sezioni, la vittorie di Roberto Di Stefano è quasi certa. Il sindaco uscente ha ottenuto il 52,20% dei voti e si prepara ad un nuovo mandato alla guida di Sesto San Giovanni. Alla fine il suo rivale, il candidato del centrosinistra Michele Foggetta, non è riuscito a spodestarlo: ha ottenuto solo il 47,80% delle preferenze.

Ballottaggio Sesto San Giovanni 2022: candidati al ballottaggio

Il comune di Sesto San Giovanni vota per la scelta del sindaco nella tornata elettorale per le amministrative del 26 giugno 2022. Il prossimo sindaco sarà scelto tra Roberto Di Stefano e Michele Foggetta. Al primo turno, il candidato del centrodestra Di Stefano si è fermato al 48,89% mentre il candidato del centrosinistra si è fermato al 38,43%. I cittadini della città lombarda sono chiamati a tornare alle urne per decidere il nuovo sindaco tra le due coalizioni.

Di Stefano è appoggiato da Di Stefano Sindaco, Lega Salvini, Fratelli d’Italia, Amiamo Sesto, Forza Italia-Unione di Centro-Mpl Movimento Politico Libertas, mentre Michele Foggetta è sostenuto da Partito Democratico, #Reinventiamosesto Michele Foggetta Sindaco, Città in Comune, Europa Verde-Si Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle.