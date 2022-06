Elezioni comunali a Parma 2022, risultati: Guerra distanzia gli avversari

Elezioni comunali a Parma 2022, risultati: TrueNews dalle 23 di domenica 12 giugno segue in diretta lo spoglio

Elezioni comunali a Parma 2022, risultati: tre le oltre 900 amministrazioni d’Italia che si rinnovano a questa tornata di elezioni amministrative 2022, c’è anche la città di Parma, dove si sono presentati dieci candidati per offrire ai cittadini il loro progetto di città.

Elezioni comunali a Parma 2022, exit poll

L’ultimo sondaggio è stato realizzato da Noto per Parmadaily.it in data 23 maggio e vedeva in vantaggio il candidato del Partito Democratico.

Secondo i primi exit poll diffusi da Repubblica (Fonte: Opinio Italia per Rai) a Parma è avanti Michele Guerra al 40-43%, grazie anche al sostegno dei ‘fan’ del sindaco uscente ex 5S Pizzarotti. Segue Vignali (centrodestra) con il 19-23% dei voti.

Elezioni comunali a Parma 2022, risultati: Guerra in vantaggio, Vignali lontano

TrueNews a partire segue in diretta i risultati dello spoglio di Parma, cominciato lunedì 13 giugno alle ore 14 come in tutte le altre città coinvolte nelle elezioni amministrative.

In base ai primi dati divulgati da La7, le poche sezioni scrutinate finora vedono Michele Guerra in vantaggio sulla concorrenza. Il candidato del centrosinistra ha raccolto il 45,80% delle preferenze finora, con Pietro Vignali che insegue ben più lontano, con il 22,30% dei voti. Ancor più distanti Dario Costi, con il 11,10% e il candidato di Fratelli d’Italia Priamo Bocchi, fermo al 6,20%. Per quanto riguarda gli altri, l’unico a superare il 5% dei voti è Andrea Bui di Potere al Popolo, con il 5,1%.

Parma 2022: i candidati

Alle elezioni nella città di Parma ci sono ben dieci candidati alla poltrona di primo cittadino. Ecco chi sono in breve e da chi sono appoggiati:

Marco Adorni è appoggiato da L’Altra Parma

è appoggiato da L’Altra Parma Priamo Bocchi è appoggiato da Fratelli d’Italia

è appoggiato da Fratelli d’Italia Andrea Bui è appoggiato da Potere al Popolo, Rifondazione-Partito comunista italiano

è appoggiato da Potere al Popolo, Rifondazione-Partito comunista italiano Dario Costi è appoggiato da Civiltà parmigiana, Generazione Parma con Azione, Ora, Un progetto di comunità

è appoggiato da Civiltà parmigiana, Generazione Parma con Azione, Ora, Un progetto di comunità Luca Galardi è appoggiato da Movimento 3V

è appoggiato da Movimento 3V Michele Guerra è appoggiato da Partito democratico, Effetto Parma, Michele Guerra sindaco, Onda, Cantiere riformista, La sinistra coraggiosa

è appoggiato da Partito democratico, Effetto Parma, Michele Guerra sindaco, Onda, Cantiere riformista, La sinistra coraggiosa Giampaolo Lavagetto da Per Parma 2032

da Per Parma 2032 Enrico Ottolini da Europa Verde

da Europa Verde Pietro Vignali da Lega, Forza Italia, Vignali sindaco, Ambiente e salute, Sicurezza e decoro

da Lega, Forza Italia, Vignali sindaco, Ambiente e salute, Sicurezza e decoro Gaetano Vinò da Noi siamo davvero

LEGGI ANCHE: Elezioni comunali 12 giugno 2022, città al voto: affluenza e risultati in diretta