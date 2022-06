Elezioni comunali Piacenza 2022, risultati: lo spoglio in diretta

Elezioni comunali, Piacenza 2022: i risultati. Dalle 7 alle 23 di domenica 12 giugno 2022 sono aperte le urne per rinnovare più di 900 amministrazioni d’Italia. Tra queste c’è anche quella della città di Piacenza. Sia il centrodestra che il centrosinistra hanno deciso di sostenere una donna alle elezioni amministrative della città emiliana. True News dalle 23 seguirà i risultati delle elezioni comunali di Belluno in tempo reale.

Elezioni comunali Piacenza 2022, i risultati

TrueNews dalle 23 di domenica 12 giugno seguirà in diretta i risultati dello spoglio di Piacenza.

Piacenza 2022: i candidati

I cittadini di Piacenza dovranno scegliere tra sei candidati il loro nuovo primo cittadino. La città emiliana è l’unico capoluogo chiamato alle urne in cui sia il centrosinistra che il centrodestra hanno sostengono una donna. Il Partito Democratico e altre cinque liste civiche supportano la consigliera regionale Katia Tarasconi. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia sostengono invece la sindaca uscente Patrizia Barbieri.

Il consigliere comunale Stefano Cugini si presenta alle amministrative con il sostegno di M5S, Europa Verde, Alternativa per Piacenza e @Sinistra. Chiudono il pool di candidati Corrado Sforza Fogliani, per i Liberali Piacentini, Maurizio Botti, per Piacenza Rinasce, e Samantha Favari, per il Movimento 3V.

LEGGI ANCHE: Elezioni comunali Piacenza 2022, affluenza alle urne: dati in diretta