Chiara Frontini, chi è: curriculum e partito della candidata sindaco di Viterbo

Chiara Frontini è la candidata sindaco della città di Viterbo, nel Lazio. Già nel 2018 era arrivata al ballottaggio perdendo per una manciata di voti. Nell’elezioni Comunali 2022, ci riprova arrivando ancora una volta al ballottaggio che si terrà domenica 26 giugno 2022.

Chiara Frontini, chi è: curriculum

Chiara Frontini è nata e cresciuta a Viterbo. Dopo il diploma con lode al Liceo Buratti, si laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche con 110 e lode.

In seguito, ha partecipato al progetto Model of United Nations dell’Università di Oxford, frequenta presso l’Università Cattolica di Milano un corso di studi su Diritti dell’Uomo e Sviluppo dei Popoli, vincendo una borsa di studio per una specializzazione in Diritto Economico Comunitario e Internazionale, Scienza ed Economia Politica, Istituzioni Internazionali presso l’Institut de Sciences Politiques di Strasburgo.

A 22 anni, durante l’ultimo anno di Università a Siena, viene ammessa alla London School of Economics per proseguire gli studi, ma rinuncia in favore dell’impegno civico per Viterbo.

Nel 2013 apre uno studio di progettazione europea, specializzato in avanguardie educative, che gestisce progetti internazionali per diversi paesi, con un tasso di successo dell’85% e una media di oltre 3 milioni di euro l’anno di finanziamenti ottenuti.

La sua vita politica si sviluppa da Consigliere Comunale dal 2013 al 2021, dopo aver ricoperto per circa 9 mesi l’incarico di Assessore alle Politiche del Lavoro e della Formazione, Energia, Europa, Innovazione e Nuove tecnologie, Servizio Civile e Film Commission nel 2011.

Il partito della candidata sindaco di Viterbo

Fortini, in corsa da indipendente nel 2018 è arrivata in ballottaggio, perdendo per appena 500 voti. Alle elezioni Comunali del 2022, ci riprova come candidata sindaco di Viterbo. Ancora una volta finisce al ballottaggio contro Alessandra Troncarelli, giovane avvocato e candidata per PD e M5S. È l’attuale Assessore alle Politiche sociali, Welfare, Beni comuni e ASP.