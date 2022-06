Ballottaggio Gorizia 2022, risultati: Ziberna sindaco per la seconda volta

Ballottaggio Gorizia 2022, risultati: tornano le elezioni amministrative in molti comuni e una delle principali comunità coinvolte è la città friulana. Qui tutte le informazioni sulle elezioni comunali, dallo spoglio in diretta ai risultati. I cittadini sono stati chiamati ancora una volta alle urne nella domenica 26 giugno 2022.

Ballottaggio Gorizia 2022, risultati: Ziberna vicino alla riconferma

Gorizia è una delle principali città a tornare al voto il 26 giugno per il secondo turno delle elezioni amministrative 2022.

TrueNews segue in diretta gli exit poll e lo spoglio a partire dalle 23 di domenica 26 giugno. Il sindaco uscente Rodolfo Ziberna conquista la riconferma con il 52,2% dei voti. La sua rivale, la candidata del centrosinistra Laura Fasiolo, si ferma invece al 47,8% circa.

Ballottaggio Gorizia 2022: candidati al ballottaggio

Rodolfo Ziberna e Laura Fasiolo si sfidano domenica 26 giugno 2022 al ballottaggio dopo aver superato il primo turno.

Con il 43% dei voti quella a supporto di Rodolfo Ziberna (Centrodestra) è la coalizione ad aver ottenuto più preferenze. Mentre la Fasiolo si è fermata al 31,4%. I cittadini saranno chiamati a tornare alle urne per decidere definitivamente il prossimo sindaco.

Rodolfo Ziberna è sostenuto da Fratelli d’Italia per Ziberna Sindaco, Lista Ziberna Sindaco, Forza Italia Berlusconi per Ziberna, Lega Fvg per Salvini Premier, Noi con l’Italia Ziberna Sindaco mentre Laura Fasiolo è appoggiata da Partito Democratico-Demokratska Stranka Fasiolo Sindaca, Laura Fasiolo per Gorizia, Noi Mi Noaltris Go!, Slovenska Skupnost, Gorizia è tua, Movimento 5 Stelle.