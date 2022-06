Ballottaggio Sesto San Giovanni 2022, affluenza alle urne: dati in diretta

Ballottaggio Sesto San Giovanni 2022, affluenza: i cittadini del Comune lombardo tornano alle urne per decidere il nuovo sindaco.

Ballottaggio Sesto San Giovanni 2022, affluenza: domenica 12 giugno 2022 oltre 900 comuni sono andati alle urne per rinnovare le amministrazioni. Ad essere coinvolta nelle elezioni amministrative 2022 è anche la città milanese, che è finita al ballottaggio. True News seguirà l’affluenza dei cittadini alle urne in tempo reale domenica 26 giugno 2022.

Affluenza alle urne a Sesto San Giovanni: dati in diretta dalle 12 di domenica 21 giugno

TrueNews dalle 7 alle 23 di domenica 21 giugno seguirà in diretta le elezioni e poi lo spoglio che inizierà appena termineranno le votazioni.

Elezioni comunali a Sesto San Giovanni 2022: candidati al ballottaggio

Il comune di Sesto San Giovanni vota per la scelta del sindaco nella tornata elettorale per le amministrative del 26 giugno 2022. Il prossimo sindaco sarà scelto tra Roberto Di Stefano e Michele Foggetta. Al primo turno, il candidato del centrodestra Di Stefano si è fermato al 48,89% mentre il candidato del centrosinistra si è fermato al 38,43%. I cittadini della città lombarda sono chiamati a tornare alle urne per decidere il nuovo sindaco tra le due coalizioni.

Di Stefano è appoggiato da Di Stefano Sindaco, Lega Salvini, Fratelli d’Italia, Amiamo Sesto, Forza Italia-Unione di Centro-Mpl Movimento Politico Libertas, mentre Michele Foggetta è sostenuto da Partito Democratico, #Reinventiamosesto Michele Foggetta Sindaco, Città in Comune, Europa Verde-Si Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle.

