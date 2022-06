Elezioni comunali a Cuneo 2022, risultati: lo spoglio in diretta

Elezioni comunali a Cuneo 2022, risultati: TrueNews dalle 23 di domenica 12 giugno seguirà in diretta lo spoglio

Elezioni comunali a Cuneo 2022, risultati: sono aperte le urne per rinnovare più di 900 amministrazioni d’Italia. Ad essere coinvolta nelle elezioni amministrative 2022 è anche la città di Cuneo in Piemonte, dove si sono presentati sette candidati per offrire ai cittadini il loro progetto di città. Sarà interessante vedere cosa succederà nel centrosinistra, visto che si è presentato a questa tornata di elezioni diviso.

Elezioni comunali a Cuneo 2022, risultati

TrueNews dalle 23 di domenica 12 giugno seguirà in diretta i risultati dello spoglio di Cuneo.

Cuneo 2022: i candidati

Nella città di Cuneo si sono presentati diversi candidati che concorreranno alla carica di primo cittadino. Sono sette e soprattutto c’è un centrosinistra che si è diviso. Ecco nel dettaglio chi sono e da chi sono appoggiati. Il sindaco uscente è Federico Borgna e ci sono venti liste di appoggio:

Il Partito democratico ha scelto di appoggiare per la candidatura la ex senatrice Patrizia Manassero .

. Silvia Cina per il Movimento 5Stelle.

per il Movimento 5Stelle. Franco Civallero per il centrodestra con quattro liste Forza Italia-Udc insieme, Fratelli d’Italia, Lega e la lista SìAmo Cuneo Civallero Sindaco

per il centrodestra con quattro liste Forza Italia-Udc insieme, Fratelli d’Italia, Lega e la lista SìAmo Cuneo Civallero Sindaco Giancarlo Boselli con i suoi “Indipendenti”

con i suoi “Indipendenti” Juan Carlos Cid Esposito del Movimento 3V “Vaccini Vogliamo Verità”

del Movimento 3V “Vaccini Vogliamo Verità” Giuseppe Lauria e le sue sei liste Progetto Cuneo, Cuneo per Cuneo, Cuneo per la Costituzione, ItalExit, Popolo della Famiglia, Io Apro Rinascimento Vittorio Sgarbi

e le sue sei liste Progetto Cuneo, Cuneo per Cuneo, Cuneo per la Costituzione, ItalExit, Popolo della Famiglia, Io Apro Rinascimento Vittorio Sgarbi Luciana Toselli con le tre liste Cuneo per i Beni Comuni, Cuneo Mia e Idea Cuneo.

