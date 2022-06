Ballottaggio Como 2022, affluenza alle urne: dati in diretta

Domenica 26 giugno 2022 tornano le elezioni amministrative in molti comuni, anche a Como. Tutto sull'affluenza

Domenica 26 giugno 2022 tornano le elezioni amministrative in molti comuni e una delle principali città attenzionate è Como. Qui tutte le informazioni sul ballottaggio del capoluogo lombardo e sull’affluenza.

Ballottaggio Como 2022, affluenza dati in diretta dalle 12 di domenica 26 giugno

Como è sicuramente una delle principali città dove gli analisi politici cercheranno di osservare i dati e i flussi di voto. TrueNews dalle 7 alle 23 di domenica 26 giugno seguirà in diretta l’affluenza al voto e lo spoglio.

Quello di Como, infatti, viene considerato un mini-test politico sia a livello regionale che a livello nazionale.

Ballottaggio Como 2022: candidati al ballottaggio

Alessandro Rapinese è il candidato sindaco del Comune di Como che sfiderà la candidata di centrosinistra. Iscritto a Giurisprudenza nel 1995, abbandona gli studi per lavorare nella ditta di famiglia per qualche anno. Nel mezzo un’esperienza negli Stati Uniti per 6 mesi con l’obiettivo di imparare la lingua inglese ed è già stato consigliere comunale di Como.

Barbara Minghetti, nata a Milano ed è iscritta all’Ordine dei Giornalisti, è la candidata sindaca di Como per il centrosinistra. Attualmente, si occupa di direzione artistica, programmazione e progetti special per un’antica associazione. Lavora da sempre nell’ambito del management culturale ed in particolare nel campo della promozione delle attività liriche, musicali e teatrali.