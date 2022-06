Ballottaggio Monza 2022, risultati: Pilotto è il nuovo sindaco

Domenica 26 giugno 2022 tornano le elezioni amministrative in molti comuni e una delle principali città attenzionate è Monza. Qui tutte le informazioni sulle elezioni comunali a Monza, sull’affluenza e sullo spoglio.

Ballottaggio Monza 2022, risultati: vince Pilotto, è il nuovo sindaco

Monza è sicuramente una delle principali città dove gli analisi politici cercheranno di osservare i dati e i flussi di voto. TrueNews dalle segue in diretta l’exit poll e lo spoglio di Monza.

In base ai dati raccolti in 106 su 110 sezioni totali, i giochi sono ormai fatti. Dopo una lotta testa a testa, a trionfare è il candidato del centrosinistra Paolo Pilotto, che ha ottenuto il 51,10% dei voti. Nulla da fare per Dario Allevi. Il sindaco uscente, appoggiato dal centrodestra, si ferma al 48,90% e perde l’occasione per ottenere un secondo mandato. Sarà Paolo Pilotto, quindi, il nuovo sindaco di Monza.

Ballottaggio Monza 2022: candidati al ballottaggio

Chi è Paolo Pilotto, candidato sindaco di Monza del centrosinistra, se la vedrà al ballottaggio il candidato del centrodestra. Insegnante di liceo e consigliere comunale, parte in svantaggio rispetto al suo avversario che ha ottenuto ben sette punti percentuali in più al primo turno.

Dario Allevi è invece il candidato sindaco proposto dal centrodestra. Nato a Roma il 30 settembre 1965, Dario Allevi è il sindaco di Monza uscente, che insegue il suo secondo mandato alle elezioni amministrative 2022.

Nel 2017 era stato eletto sindaco di Monza, appoggiato da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia vincendo al ballottaggio contro il sindaco uscente Roberto Scanagatti