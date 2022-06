Katia Tarasconi, chi è la candidata a sindaco di Piacenza: curriculum, marito, figlio

Chi è Katia Tarasconi, candidata a sindaco di Piacenza sostenuta dal centrosinistra. Consigliera regionale e in passato assessore cittadino al commercio, sfida la sindaca uscente del centrodestra Patrizia Barbieri.

Chi è Katia Tarasconi, candidata a sindaco di Piacenza del centrosinistra

Katia Tarasconi è una dei sei candidati a sindaco di Piacenza alle elezioni comunali 2022. La consigliera regionale ha 48 anni ed è considerata la principale sfidante di Patrizia Barbieri, sindaca uscente con il supporto del centrodestra.

Tarasconi si presenta alle elezioni con il supporto del Partito Democratico, di Azione e di una serie di liste civiche: Piacenza oltre, Piacenza coraggiosa, Pensionati piacentini, Katia Tarasconi-Lista civica per Piacenza.

“Quando mi è stato chiesto di dedicare parte della mia vita a questa città, ho accettato subito, perché sapevo che dare una mano era la cosa giusta da fare.” -spiega la candidata sul suo sito ufficiale- “Oggi ho deciso di rinnovare questa disponibilità e candidarmi a Sindaco di Piacenza, perché credo fermamente che il progetto della coalizione che mi sostiene è in grado di far crescere la nostra città interpretando al meglio le sfide e i cambiamenti che stiamo attraversando“.

Biografia, carriera e curriculum di Katia Tarasconi

Nata a Piacenza il 5 ottobre 1973, Katia Tarasconi ha sia la cittadinanza italiana che quella americana. All’età di soli 13 anni, infatti, segue sua madre negli Stati Uniti, a Long Island. È qui che passa la sua adolescenza e completa i suoi studi. Si laurea all’Università di Miami e, prima di entrare in politica, lavora come grafica, nell’editoria e nella comunicazione. Sul finire degli anni Novanta, decide di tornare in Italia nella sua città natale.

Il 2007 è l’anno del suo esordio in politica. Comincia nel ruolo di assessore del Comune di Piacenza, carica che ricopre fino al 2015, per poi diventare consigliere regionale.

Vita privata: marito, figlio

Si sanno pochi dettagli circa i familiari della candidata Katia Tarasconi. In passato, è stata sposata con un americano, padre dei suoi due figli, Kristopher e Rebecca Dixon. Oggi ha un nuovo compagno, Paolo, che la affianca da diversi anni.

Pochi mesi fa, la vita familiare di Katia Tarasconi è stata purtroppo scossa da una tragedia improvvisa.

Il 17 settembre 2021 suo figlio Kristopher, a soli 18 anni, muore in un drammatico incidente stradale durante un weekend con i suoi amici a Roma. L’ingiusta morte del giovane lascia un vuoto incolmabile nel cuore della madre. In una commovente lettera su Facebook, Tarasconi ha detto addio al suo Kri: “Balla amore mio, balla come solo tu sapevi fare.

Sei stato un dono immenso. Affido qui il mio grazie a tutti quelli che ti vogliono bene, l’amore è arrivato da tante parti di mondo. Da tante vite che hai toccato.”