Serena Arrighi, chi è: curriculum e partito della sindaca di Carrara

Serena Arrighi è la candidata alla carica di sindaco nella città di Carrara. Domenica 26 giugno 2022, andrà in scena il ballottaggio con il candidato della Lega Simone Caffaz. La palla passa ai cittadini che al primo turno non sono stati in tanti a votare.

Serena Arrighi, chi è: curriculum

Serena Arrighi è la CEO di BNova. Così qualche tempo fa si è raccontata in un’intrevista: “Sono diventata imprenditrice a 34 anni e sono molto felice della mia scelta, questo lavoro è faticoso ma rispecchia me stessa.

Ho deciso di rimanere sul territorio, per preservare la qualità della mia vita e quella dei miei colleghi. C’è ancora molto da lavorare per dare una forte spinta a livello locale: manca per esempio una cultura d’impresa in generale; mentre per le donne i problemi sono rappresentati dalla tendenza alla rinuncia, dalla mancanza di una politica dei tempi che consenta la conciliazione di attività lavorativa e vita privata e dalla mancanza di strutture e servizi.

” “Per quanto riguarda BNova, abbiamo cercato di creare un ambiente stimolante per i dipendenti, dove flessibilità di orario e logistica, assunzioni, possibilità di carriera e una maternità tranquilla siano le risposte alla domanda: cosa facciamo noi per le donne.” “Altro punto che ci sta a cuore è investire sul territorio e sui ragazzi che rappresentano il nostro futuro: per questo insieme alla Coworkeria di Massa abbiamo organizzato dei laboratori di coding per bambini e vorremmo fare un’ #accademia_della_robotica.

”

Il partito della sindaca di Carrara

Arrighi è appoggiata dalla coalizione di centrosinistra formata da Pd, Azione, Partito repubblicano, Giovani Democratici, Sinistra Civica Ecologista, Movimento Giovanile della Sinistra e Sinistra Italiana. Domenica 26 giugno 2022, ci sarà il ballottaggio tra Arrighi e Simone Caffaz, candidato della Lega.

