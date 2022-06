Elezioni comunali Sesto San Giovanni 2022, risultati: Foggetta in testa

Elezioni comunali Sesto San Giovanni 2022, risultati alle urne: su TrueNews dalle 23 di domenica 12 giugno in diretta le elezioni e i dati.

Elezioni comunali, Sesto San Giovanni 2022: i risultati e gli exit poll. Dalle 7 alle 23 di domenica 12 giugno 2022 i cittadini italiani hanno votato per rinnovare più di 900 amministrazioni d’Italia. Tra queste c’è anche quella di Sesto San Giovanni. Il comune più popoloso di Milano si prepara a scegliere il suo nuovo primo cittadino, con il leghista Roberto Di Stefano che punta al secondo mandato. True News dalle 23 segue i risultati delle elezioni comunali di Sesto San Giovanni in tempo reale.

Elezioni comunali Sesto San Giovanni 2022, risultati: primi voti per Foggetta

TrueNews da domenica 12 giugno segue in diretta i risultati dello spoglio di Sesto San Giovanni. Lo spoglio è cominciato oggi, 13 giugno, a partire dalle ore 14. Poche schede scrutinate per il momento, che vedono in leggero vantaggio Michele Foggetta, con il 53,85% dei voti. Dietro il sindaco uscente Roberto Di Stefano: il leghista ha raccolto finora il 30,77%. Testa a testa al terzo posto tra Paolo Vino e Massimo Rosignoli, con il 7,69%.

Sesto San Giovanni 2022: i candidati

Sei candidati si sfidano alle elezioni amministrative 2022 per ricoprire l’incarico di sindaco del comune più popoloso di Milano. I cittadini di Sesto San Giovanni potrebbero riconfermare Roberto Di Stefano, politico leghista e primo sindaco di centrodestra della Stalingrado d’Italia dai tempi del periodo fascista. PD, M5S e Sinistra Italiano rispondono con la candidatura di Michele Foggetta. Il partito Azione di Carlo Calenda sostiene invece Massimo Rosignoli, per la lista Sesto Liberale e Democratica. La sinistra presenta inoltre Paolo Vino e Silvio La Corte.

Chiude il gruppo Eleonora Tempesta, candidata per Italexit.