Elezioni comunali a Lucca 2022, risultati: lo spoglio in diretta

Elezioni comunali a Lucca 2022, risultati: sono aperte le urne per rinnovare più di 900 amministrazioni d’Italia. Ad essere coinvolta nelle elezioni amministrative 2022 è anche la città di Lucca, dove si sono presentati sette candidati per offrire ai cittadini il loro progetto di città. L’istituto Winpoll ha realizzato un sondaggio per La Nazione soffermandosi tra le altre cose sulle intenzioni di voto alle liste: sembrerebbe in vantaggio il Partito Democratico.

Assente nelle varie coalizioni il Movimento 5 Stelle.

Elezioni comunali a Lucca 2022, risultati

TrueNews dalle 23 di domenica 12 giugno seguirà in diretta i risultati dello spoglio di Lucca

Lucca 2022: i candidati

Tra i partiti non è presente il Movimento 5Stelle. Ecco in dettaglio chi sono e da chi sono appoggiati:

Fabio Barsanti è appoggiato da Prima Lucca-Italexit, Centrodestra per Barsanti, Difendere Lucca

Elvio Cecchini è appoggiato da Lista civile, Insieme

Andrea Colombini è appoggiato da Ancora Italia, No green-pass

Aldo Gottardo è appoggiato da Ambiente e giustizia sociale

Mario Pardini è appoggiato da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lucca 2032, Centrodestra per Lucca

Francesco Raspini è appoggiato da Partito democratico, Europa verde, Sinistra con Lucca, Lucca civica, Lucca è un grande noi, Lucca futura

Alberto Veronesi è appoggiato da Lucca sul serio, Veronesi sindaco

