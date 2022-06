Riccardo Mastrangeli, chi è: curriculum e partito del candidato sindaco di Frosinone

Riccardo Mastrangeli è il candidato sindaco della città di Frosinone. Domenica 26 giugno 2022, concorrerà al ballottaggio contro il candidato del centrosinistra Domenico Marzi. I cittadini saranno chiamati di nuovo alle urne.

Riccardo Mastrangeli, chi è: curriculum

Riccardi Mastrangeli si è diplomato in Maturità Classica per poi laurearsi in Farmacia a Roma presso La Sapienza. Nel 1984 ha frequentato la scuola Allievi Ufficiali di Sanità dell’Esercito a Firenze. Dal 1984 ad oggi è stato Direttore Responsabile non solo di diverse farmacie, ma anche Direttore Tecnico di aziende di produzione di farmaci.

Nel 1988 ha fondato l’Associazione dei Giovani Farmacisti della provincia di Frosinone di cui è stato Presidente per diversi anni; nel 1990 è stato eletto Segretario Nazionale della Federazione dei Giovani Farmacisti Italiani.

Negli anni è stato Presidente della Terza Circoscrizione e più volte Consigliere Comunale della Città di Frosinone. Nel 1994 è stato eletto Deputato al Parlamento Italiano della XIIª legislatura, membro della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione Economica della Camera dei Deputati. Dal Maggio 2012 è Assessore della Città di Frosinone con delega al Bilancio e Finanze.

Il partito del candidato sindaco di Frosinone

Mastrangeli si è presentato alle elezioni Comunali per concorrere alla carica di sindaco nella città di Frosinone ed è appoggiato da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Frosinone capoluogo, Lista Mastrangeli, Lista Ottaviani, Lista-Ottaviani-Prima Frosinone. Domenica 26 giugno 2022, sarà al ballottaggio con Domenico Marzi appoggiato da Partito democratico, Movimento 5 stelle, Frosinone in comune, Lista Marzi sindaco, Lista polo civico, Piattaforma civica ecologista, Lista Michele Marini