Elezioni comunali Gorizia 2022, risultati: lo spoglio in diretta

Elezioni comunali, Gorizia 2022: i risultati. Dalle 7 alle 23 di domenica 12 giugno 2022 sono aperte le urne per rinnovare più di 900 amministrazioni d’Italia. Tra queste c’è anche quella della città di Gorizia. I cittadini dovranno decidere se riconfermare Rodolfo Ziberna o se eleggere uno degli altri sei candidati a sindaco. True News dalle 23 seguirà i risultati delle elezioni comunali di Gorizia in tempo reale.

Elezioni comunali Gorizia 2022, i risultati

TrueNews da domenica 12 giugno seguirà in diretta i risultati dello spoglio di Gorizia.

Gorizia 2022: i candidati

I candidati alla posizione di sindaco di Gorizia per le elezioni amministrative 2022 sono sette. Dopo il suo primo mandato Rodolfo Ziberna, candidato del centrodestra, si prepara a correre per il bis. Ha il sostegno di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi con l’Italia e Lista Ziberna. Il centrosinistra supporta invece la candidatura di Laura Fasiolo, ex componente Commissione Regionale per le Pari Opportunità del Friuli-Venezia Giulia.

Ha il sostegno del PD, del M5S e di diverse liste civiche. Il partito Azione corre da solo, sostenendo il giornalista Antonio Devetag. Chiudono il pool di candidati l’indipendente Pierpaolo Martina, l’ex leghista Franco Zotti e i No Green Pass Mario De Marco e Serenella Ferrari.

