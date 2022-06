Ballottaggio Alessandria 2022, affluenza alle urne: dati in diretta

Ballottaggio Alessandria 2022, affluenza: domenica 12 giugno 2022 oltre 900 comuni sono andati alle urne per rinnovare le amministrazioni. Ad essere coinvolta nelle elezioni amministrative 2022 è anche la città piemontese, che è finita al ballottaggio. True News seguirà l’affluenza dei cittadini alle urne in tempo reale domenica 26 giugno 2022.

Affluenza alle urne a Alessandria: dati in diretta dalle 12 di domenica 21 giugno

TrueNews dalle 7 alle 23 di domenica 21 giugno seguirà in diretta le elezioni e poi lo spoglio che inizierà appena termineranno le votazioni.

Elezioni comunali a Alessandria 2022: candidati al ballottaggio

La situazione del primo turno delle elezioni è stata comunicata ufficialmente sul sito del Comune di Alessandria. “Si comunica che, a conclusione delle operazioni di scrutinio di 93 sezioni su 93, il risultato è il seguente:

ABONANTE GIORGIO ANGELO – VOTI 13.805 pari al 42,05%

GIANFRANCO CUTTICA DI REVIGLIASCO – VOTI 13.214 pari al 40,25%

GIOVANNI BAROSINI – VOTI 4.806 pari al 14,64%

VINCENZO COSTANTINO – VOTI 856 pari al 2,61%

ANGELO MANDELLI – VOTI 153 pari al 0,47%

per un totale di 32.834 voti validi.

Domenica 26 giugno 2022, è in programma il ballottaggio tra Gianfranco Cuttica di Revigliasca e Giorgio Abonante, che si sono fermati entrambi intorno al 41%. Abonante è esponente del centrosinistra ossia del Pd e per le comunali 2022 ad Alessandria è appoggiato da M5s, Moderati per Abonante, Europa Verde Alessandria, Lista Abonante per Alessandria e Alessandria Civica. Cuttica è esponente del cetrodestra ed è sostenuto da Lega Nord ma sostenuto anche da Forza Italia, Fratelli d’Italia e la lista civica SiAmo Alessandria