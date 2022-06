Ballottaggio comunali 2022: dove e chi sono i candidati

Ballottaggio comunali 2022: ecco quali sono le città e i candidati che dovranno attendere il 26 giugno per conoscere il prossimo sindaco.

Ballottaggio comunali 2022: dove

Le elezioni amministrative hanno portato numerosi cittadini al voto per decidere chi saranno i nuovi sindaci. Ad essere stati chiamati alle urne per le comunali, in particolare, sono stati circa 9 milioni di italiani e le città maggiormente attenzionate dal punto di vista politico, com’è da tradizione, sono le città capoluogo di regione o i capoluoghi di provincia.

Le città di Genova, Palermo, Catanzaro e L’Aquila, dunque, sono state le osservate speciali così come i capoluoghi di provincia come Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, La Spezia, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona, Viterbo.

Ecco invece di seguito i Comuni che andranno al ballottaggio il prossimo 26 giugno:

Chi sono i candidati

Nel comune di Carrara , andranno al ballottaggio la candidata del PD e altri partiti del centrosinistra Serena Arrigh i col 29,92%, e il candidato di una delle due liste di centrodestra, che comprende la Lega, Simone Caffaz col 18,93%.

A Lucca andranno al ballottaggio Francesco Raspini (csx) ora al 42,99% e Mario Pardini (cdx) ora al 34,22%.

A Parma Andranno al ballottaggio Michele Guerra (csx e lista Pizzarotti) al 44,15% e Pietro Vignali (cdx senza Fdi) al 21,23%

Andranno al ballottaggio (csx e lista Pizzarotti) al 44,15% e i (cdx senza Fdi) al 21,23% A Gorizia Rodolfo Zibern a, appoggiato dalle liste Lega, Noi con l’Italia, Lista Ziberna, Fratelli d’Italia e Forza Italia, e Laura Fasiolo, sostenuta dalle liste Laura Fasiolo per Gorizia, Slovenska Skupnost, Gorizia è tua, MoVimento 5 Stelle, Partito Democratico/Demokratska stranka e Noi mi noaltris Go!, accedono al ballottaggio per l’elezione a sindaco di Gorizia. Ziberna ha ottenuto 6.229 voti, pari al 41,88 per cento dei voti validi; Fasiolo ha ottenuto 4.562 voti, pari al 30,67 per cento dei voti validi.

Fabio Bergamaschi, candidato del centrosinistra, al 48,5%, e Maurizio Borghetti del centrodestra, al 37,3%: sarà il ballottaggio a decretare il nuovo sindaco di Crema.

A Verona si va verso il ballottaggio alle elezioni comunali a Verona tra l'ex calciatore Damiano Tommasi e il sindaco uscente Federico Sboarina

Va al ballottaggio Sesto San Giovanni (Milano), che eleggerà il suo nuovo sindaco tra due settimane. Il sindaco uscente Roberto Di Stefano, del centrodestra, poco dopo le 20.30 si è attestato al 49,4%, contro il 38,2% di Michele Foggetta, candidato per il centrosinistra.

), che eleggerà il suo nuovo sindaco tra due settimane. A Cuneo la candidata di centrosinistra, la vice sindaca uscente, Patrizia Manassero , si attesta al 46,99% dei voti. A sfidarla sarà il candidato del centro destra, Franco Civallero , che al primo turno ha ottenuto il 19,93.

la candidata di centrosinistra, la vice sindaca uscente, , si attesta al 46,99% dei voti. A sfidarla sarà il candidato del centro destra, , che al primo turno ha ottenuto il 19,93. A Catanzaro sarà corsa a due in ballottaggio tra il candidato del centrodestra Valerio Donato , in testa con il 43,86% dei voti, e Nicola Fiorita , aspirante sindaco sostenuto da PD e M5S, al secondo posto con il 31,86% .

sarà corsa a due in tra il candidato del centrodestra , in testa con il dei voti, e , aspirante sindaco sostenuto da PD e M5S, al secondo posto con il . A Frosinone sarà ballottaggio tra Riccardo Mastrangeli con il 49,3% appoggiato dal centrodestra e Domenico Marzi con il 39,1% e appoggiato dal centrosinistra.

