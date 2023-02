Sanremo 2023, classifica finale: vincitore e podio

La classifica finale del Festival di Sanremo 2023, il vincitore e il podio. Si chiude la 73esima edizione della kermesse musicale più importante d’Italia. Chi dei 28 artisti in gara si è aggiudicato la vittoria finale?

Sanremo 2023, la classifica finale: il vincitore e il podio

Si è conclusa a notte fonda la 73esima edizione del Festival di Sanremo. A trionfare è stato Marco Mengoni, che ha conquistato pubblico e critica con la sua romantica Due vite. Dietro di lui sul podio Lazza, al secondo posto con la sua Cenere, e Mr Rain, terzo con Supereroi. Quarto e quinto posto rispettivamente per gli altri due finalisti, Ultimo con Alba e Tananai con Fango. “Sono le cose che ti sconvolgono, non me lo aspettavo.” -ha commentato Mengoni, fresco di vittoria, ai microfoni della Rai- “Tutti e cinque avevamo portato un pezzo di noi, era un po’ difficile. È un regalo per tutte queste persone che mi hanno sostenuto in tutti questi anni. Devo impegnarmi per andare avanti. Non è un punto di arrivo, ma un altro punto di inizio, un’altra grande pedina che si aggiunge al viaggio”.

La classifica completa del Festival

Tante delusioni tra gli altri brani in gara, accostati anche da molte sorprese, che prenderanno senz’altro d’assalto le radio nei prossimi giorni. Anche un paio di brani fuori dal podio, infatti hanno colpito gli spettatori e si sono aggiudicati dei premi. Primo tra tutti Splash del duo Colapesce e Dimartino, che si è piazzato al decimo posto e si è aggiudicato il Premio della Critica Mia Martini e quello della Sala Stampa Radio Tv Web Lucio Dalla. Tredicesimo posto per L’addio dei Coma_Cose, che si consolano con il Premio al Miglior Testo Sergio Bardotti e con l’annuncio del loro matrimonio. Mengoni si prende l’ultimo riconoscimento della stampa, aggiudicandosi il Premio Miglior Composizione Musicale Giancarlo Bigazzi. Ecco la classifica finale completa del Festival di Sanremo 2023.: