Articolo 31 di nuovo insieme a Sanremo 2023: “Un bel viaggio parla di noi”

Gli Articolo 31 di nuovo insieme al Festival di Sanremo 2023, il duo pronto alla reunion: “Quando la vita ti da due schiaffoni sulla nuca mette tutto in prospettiva”. I rapper sul palco dell’Ariston con Un bel viaggio: “Parla di quello che è successo tra di noi”.

Il ritorno degli Articolo 31, di nuovo insieme a Sanremo 2023

Gli Articolo 31 sono uno dei grandi ritorni in programma per il Festival di Sanremo 2023. L’amato duo di rapper formato da J-Ax e DJ Jad ha segnato una generazione tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila. Tanti brani cult prima dello scioglimento nel 2006, tra cui La mia ragazza mena, Domani, Tranqi Funky, Non è un film e Senza dubbio. Dopo una prima reunion nel 2018, i due artisti tornano insieme ufficialmente per fare il loro debutto sul palco dell’Ariston con il nuovo brano Un bel viaggio.

“I primi 20 anni ce li ricordiamo con molta nebbia, che però aveva un odore buonissimo.” -afferma J-Ax- “Come è successo a tanti, esci dalla famiglia da ragazzino e la tua nuova famiglia diventano gli amici, poi scleri con loro perché arriva l’età dove ti ribelli al tuo secondo gruppo, poi ancora arriva la vita e ti dà due schiaffoni sulla nuca e mette tutto in prospettiva: vedi che le cose buone pesano più di quelle cattive e si ritorna insieme”.

Di cosa parla Un bel viaggio: “Racconta quello che è successo tra noi”

Intervistati prima del loro esordio all’Ariston, gli Articolo 31 hanno parlato più nel dettaglio del loro nuovo pezzo: “Ho voluto scrivere una canzone che raccontasse ai fan cos’era successo tra di noi, non pensavamo neanche che diventasse un singolo, figuriamoci portarla a Sanremo. Però appena lui l’ha sentita ha iniziato a dire: Sanremo! Sanremo! A differenza di quand’ero giovane mi sono detto che dovevo imparare a essere democratico, non solo in teoria ma anche in pratica. Quindi ho detto: va bene, se volete andare, proviamoci. E ci hanno preso”.