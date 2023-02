Chi è Lazza, rapper da record a Sanremo 2023: canzoni, album, carriera, origini, studi

Chi è Lazza, cantante e rapper italiano di origini milanesi a Sanremo 2023, che ha scalato negli ultimi anni le classifiche di Spotify Italia. Il suo ultimo album, Sirio, è stato il disco più venduto del 2022. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Lazza, vita privata e carriera del rapper dei record

Lazza, pseudonimo di Jacopo Lazzarini, è un rapper, musicista e produttore discografico italiano. Milanese, è solito utilizzare un particolare linguaggio nelle proprie produzioni, ossia invertire le sillabe delle parole per generare rime caratteristiche. Sin da ragazzo ha coltivato la passione per la musica, che lo ha portato a studiare pianoforte al Giuseppe Verdi di Milano. Nato il 22 agosto 1994, ha 28 anni e il suo debutto è avvenuto il 5 novembre 2012 attraverso la pubblicazione del mixtape Destiny Mixtape, distribuito gratuitamente. È considerato un astro nascente della musica italiana assieme a Thasup ed è stato ospite speciale di X Factor 2022.

Il 20 marzo 2017 Lazza ha annunciato il suo album di debutto Zzala, dove i brani DDA e MOB sono certificati dischi d’oro e Lario disco di platino. Il 1° marzo 2019 esce il suo secondo album in studio, Re Mida, che vede la collaborazione di Tedua, Izi, Fabri Fibra, Luchè, Giaime e Kaydy Cai. Il 6 marzo 2022 annuncia la pubblicazione dell’album Sirio, avvenuta l’8 aprile seguente, anticipato dai singoli Ouv3rture e Molotov. Il disco si rivela un successo travolgente: ottiene quattro dischi di platino e diventa l’album più venduto del 2022, nonché il più ascoltato su Spotify in Italia.

Lazza al Festival di Sanremo 2023 con Cenere

Lazza è pronto al suo esordio al Festival di Sanremo nell’edizione 2023 della manifestazione canora. Si presenta alla kermesse musicale con un nuovo brano, Cenere: “La canzone ha tre ritornelli. Credo che sia un aspetto geniale e futuristico. È un pezzo d’amore tormentato. Nella parte finale del testo sembra che ci sia un miglioramento, una speranza. In certi articoli che ho letto ho percepito confusione. Voglio specificare alcuni aspetti: il brano non è stato scritto solo da Davide Petrella, il concept è suo, il 90% delle strofe è mio. Il ritornello è suo”.

Vita privata: è fidanzato?

Lazza è fidanzato con Debora Oggioni, modella e ballerina professionista classe 1994. I due stanno insieme dal 2020 e hanno una relazione solidissima, come mostrano i messaggi affettuosi del rapper su Instagram: “Vorrei stare qua a scriverti 200 mila belle parole acchiappa like, ma le cose più belle sono sempre quelle che non si dicono. Grazie per tutte le volte che mi hai salvato la vita”. La 28enne vive a Milano, dove ha lavorato anche come hostess di eventi e fiere. Ha una pagina Instagram con oltre 100mila follower dove appare spesso al fianco di Lazza.