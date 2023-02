I Coma Cose si sposano. L’addio che cantano in gara è lontano, anzi lontanissimo, e alla seconda partecipazione al Festival annunciano le loro nozze.

Il duo aveva già partecipato al Festival di Sanremo con Fiamme negli occhi.

I Coma Cose si sposano: presto la data delle nozze

I Coma Cosa hanno deciso di sposarsi. L’annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa. I due hanno quindi precisato che nonostante abbiano portato in gara in brano “Addio“, il loro rapporto sta andando a gonfie vele. “Abbiamo deciso di sposarci – ha detto a riguardo Francesca Mesiano – un giorno stavamo chiacchierando di matrimonio e gli ho detto cosa ne pensi se ci sposassimo davvero? La proposta l’ho fatta un po’ io, poi lui però è arrivato con l’anello. Abbiamo seguito la tradizione classica da quel punto di vista”. Fausto Lama, futuro marito di Francesca, ha poi affermato che “io sono di spirito romantico e ho detto “adesso o mai più”, per ora c’è la promessa, quando si placano le acque decidiamo tutto per bene”.

I Coma Cose: il percorso musicale

Per quanto invece riguarda il percorso musicale, i Coma Cose hanno pubblicato nel 2019 il loro primo album, Hype Aura e partecipano al Concerto del Primo Maggio a Roma. Nel 2019 cantano Aurora sogna nell’album Microchip temporale come ospiti, assieme a Mamakass, dei Subsonica. Al Festival di Sanremo 2021 hanno ottenuto grande successo e popolarità, con Fiamme negli occhi. e successivamente è uscito il loro nuovo album dal titolo “Nostalgia”. A ottobre 2022 presentano, nella scuola di Amici, il loro nuovo singolo dal titolo Chiamami.