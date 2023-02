Chi è LDA, Luca D’Alessio, figlio di Gigi d’Alessio, da Amici a Sanremo 2023

Chi è LDA, Luca D’Alessio, figlio del cantante neomelodico Gigi D’Alessio . Diventato famoso durante l’edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi, il giovane artista è approdato al Festival di Sanremo nel 2023.

Chi è LDA, Luca D’Alessio, vita privata e carriera del figlio di Gigi D’Alessio

Luca D’Alessio, nato a Napoli il 27 marzo del 2003 e meglio noto con il suo nome d’arte LDA, compirà tra poco 20 anni ed è il figlio di Gigi D’Alessio. Terzogenito del famoso artista neomelodico napoletano, il giovane cantante si è scrollato ben presto da dosso il cognome importante del padre, costruendosi una carriera nella musica grazie alla sua partecipazione all’edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi. Con papà Gigi ha un rapporto davvero speciale. Il cantautore, infatti, lo ha voluto come collaboratore per la realizzazione dell’album “Buongiorno”. In un’intervista, come riporta anche il sito Chi e che cosa, Luca ha spiegato perché ha scelto di debuttare nel mondo della musica con un nome d’arte: “Ho voluto far capire che io sono un’altra cosa rispetto a quello che fa papà. Siamo due stili differenti, due tipi di scrittura diversi. Siamo il giorno e la notte nella musica”.

Nel corso della sua esperienza ad Amici, LDA si è conquistato un ampio pubblico di fan: il giovane è uno dei concorrenti più apprezzati dell’edizione 2021 e chiude il talent al quinto posto nella categoria canto. Uno dei singoli pubblicati durante la sua permanenza al talent, Quello che fa male, ottiene un disco di platino, con 70mila copie vendute. Nei mesi successivi LDA pubblica molti altri singoli di successo, come Io volevo solo te, Bandana, Lo que mas nos duele e Cado.

LDA sul palco di Sanremo nel 2023 con Se poi domani

LDA è pronto a fare il suo debutto da artista in gara al Festival di Sanremo 2023. Il giovane cantante presenta un nuovo brano all’Ariston, Se poi domani, con il quale punta a conquistare il cuore degli spettatori. È una grande occasione per Luca e un’enorme soddisfazione per papà Gigi che si è detto fiero di suo figlio. In una recente intervista, il cantante neomelodico ha parlato dei dubbi del figlio: “Luca pensa di non meritare la partecipazione al Festival di Sanremo. Gli ho detto ‘mi raccomando, non fare cavolate e stai sereno’. Lui mi continua a dire che sta in un cast stellare e forse non meritava di stare lì. ‘Se sei lì evidentemente la canzone è piaciuta!” gli rispondo”.

Vita privata: fidanzato, fratelli

LDA ha due fratelli più grandi, Claudio e Ilaria, nati dal matrimonio tra Gigi D’Alessio e Carmela Barbato, e due fratelli più piccoli, il primo Andrea, nato dalla relazione con Anna Tatangelo e il più piccolo, primogenito dell’attuale compagna del padre Denise Esposito. Corrono diverse voci circa la vita privata del talentuoso cantante. Secondo alcune indiscrezioni recenti, LDA pareva aver legato molto con una ragazza di nome Miriam Galluccio, ventenne napoletana studentessa di Fashion Design. Altre voci, invece lo vedono al fianco di Giulia, una ragazza di Motta Visconti anche lei ben lontana dal mondo dello spettacolo. Pochissimi i dettagli dal diretto interessato che, intervistato da Lorella Cuccarini, ammette: “Sono molto interessato ad una persona”.