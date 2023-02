Di cosa parla “Polvere”, la canzone di Olly a Sanremo: significato e TESTO

Olly, rapper cresciuto nella scena hip-hop genovese, è una delle novità del Festival di Sanremo 2023. L’artista classe 2001 è uno dei sei vincitori dell’ultima edizione di Sanremo Giovani, che calcheranno per la prima volta il palco dell’Ariston al fianco degli altri 22 partecipanti. Olly porta in gara il suo nuovo brano Polvere, una canzone che racconta di aver scritto con un improvviso guizzo di ispirazione: “Mi stavo vestendo seduto sul letto quando ho pensato a una parte del testo: parla di come io voglia sempre vivere emozioni forti ma, come molti, mi senta spesso uno scatolone dal contenuto fragile buttato in uno sgabuzzino pieno di polvere. Il tema è personale, anche piuttosto serio, ma ballerò e vi farò ballare”.

Dopo essersi conquistato l’Ariston con L’anima balla, Olly è pronto a conquistare gli italiani con Polvere. Ecco il testo completo del suo nuovo brano:

Io

Innamorato

Come i ciechi con gli odori

Come i muti coi rumori

Come gli altri, come noi

Ero distratto

Come un bimbo con un gioco

Come un lupo con il fuoco

Che se lo agiti, scappa via

E stavo sotto a un nuvolone

Poi mi sono accorto che

Più lontano c’era il sole aaaaaa

Stavo in uno scatolone

C’era scritto “fragile”

E sembra facile però

Su di me

Solo polvere

Facciamo un giro

Se piove, piove, fino a che

Non ci si bagnerà il cuore, cuore

Io e te

Ma su di me

Solo polvere

Vuoi sapere che si vede

Qui da sopra a uno scaffale

Io che ho molta fantasia

Vedo mare, mare, mare

Vedo Dio mentre pittura

Che sorride perché sa

Che se fa una sbavatura

Poi non la cancellerà

Io

Davo peso alle parole

Poi mi sono accorto che

Mi coprivano dal sole

Ho visto uno scatolone

C’era scritto “fragile”

Ma che senso ha?

Facciamo un giro se

Piove, piove, fino a che

Non ci si bagnerà il cuore, cuore

Io e te

Ma su di me

Solo polvere

Facciamo un giro se

Piove, piove

E ci si bagnerà il cuore, cuore

Ma su di me

Solo polvere

Su di me

Solo polvere

Su di me

Solo polvere

Su di me

Solo polvere

Su di me

Solo