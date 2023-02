Sethu, chi è il rapper classe 1997 a Sanremo 2023: vita privata, Cause Perse, Instagram

Chi è Sethu, rapper e cantante italiano originario di Savona tra i concorrenti in gara al Festival di Sanremo 2023. Uno dei sei talentuosi vincitori di Sanremo Giovani, sarà la sua prima volta sul palco del Teatro Ariston. Scopriamo qualche informazione in più su di lui.

Chi è Sethu, vita privata e carriera del giovane rapper ligure

Sethu, classe 1997, è un cantante in gara a Sanremo Giovani con il brano “Sottoterra“. Nel suo background musicale sono fortemente presenti influenze metal e punk e il suo pseudonimo è una citazione a At the Gate of Sethu, album dei Nile. Il cantante sviluppa la sua identità artistica assieme al fratello gemello Jiz, con il quale comincia a fare musica e a muovere i primi passi nella scena punk/rap ligure.

Il 16 novembre 2018 pubblicò il progetto Spero ti renda triste… formato da sei brani in collaborazione con il gemello JIZ; progetto che nasce con il trasferimento a Milano dei due gemelli e contiene 6 brani. Nel corso del 2019, poi, ha pubblicato numerosi brani tra i quali Lampioni, Butterfly Knife, Hotspot ft Lil Sadape e Mi hai lasciato a metà strada, sulla strada di casa. Nel corso della sua carriera ha collaborato, fra gli altri, con Don Said, gli ISIDE, Wako, Anzij e Claudym. Con quest’ultima apre i concerti dei Pinguini Tattici Nucleari al Forum D’Assago e Willie Peyote a Milano. Nel 2022 ha pubblicato il nuovo singolo “GIRO DI NOTTE”. Il suo idolo è Kanye West e fondamentalmente è un inguaribile doomer. Ama gli anime, gli scheletri e il colore nero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SETHU (@sethuisinhell)

Sethu al Festival di Sanremo 2023 con Cause Perse

Dopo aver conquistato Sanremo Giovani con “Sottoterra“, Sethu è pronto ad esibirsi tra i grandi nomi al Festival di Sanremo 2023. Selezionato nell’annuale concorso canoro dedicato ai talenti emergenti, il rapper è pronto al debutto all’Ariston. Porta sul palco un nuovo brano, Cause Perse, nato dalla sua penna e da quella di suo fratello. Nel corso di recenti interviste, Sethu ha svelato qualche dettaglio sulla sua canzone: “È un brano abbastanza di impatto, che tratta diverse cose. Io e mio fratello ci siamo sentiti dire un po’ di volte nella vita che siamo due cause perse, come tanti altri ragazzi della nostra generazione. Il brano quindi è scritto intorno a questo, ma ogni tanto c’è anche qualche spunto di tristezza. Ho iniziato a realizzare da poco quello che è successo, ma adesso sono più rilassato e carico per il palco dell’Ariston, che sicuro mi rende nervoso, ma voglio godermelo e divertirmi”.

Vita privata e social

Si sa ancora relativamente poco circa la vita privata e sentimentale di Sethu. La situazione potrebbe cambiare con l’espandersi della sua presenza social: ad oggi ha un profilo Instagram ufficiale che ha raccolto oltre 11mila follower.