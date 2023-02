Anna Oxa, chi è oggi la cantante 15 volte sul palco di Sanremo: vita privata, canzoni, marito

Chi è oggi Anna Oxa, tutto sulla cantante alla sua quindicesima partecipazione al Festival di Sanremo nel 2023. L’artista di origini albanesi è pronta a tornare sul palco dell’Ariston dopo ben dodici anni di assenza. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è oggi Anna Oxa: vita privata, canzoni e carriera della celebre cantante

Nata a Bari il 28 aprile 1961, Anna Oxa, all’anagrafe Anna Hoxha, ha 61 anni ed è una cantante e conduttrice italiana di origini albanesi. Nella sua lunga carriera nel mondo della musica, si è sempre fatta notare per il suo stile trasgressivo, il suo grande carisma e per le sue sonorità innovative. Portata per la musica fin da bambina, incide il suo primo 45 giri a soli 15 anni, per l’etichetta barese C&M. Il suo vero debutto arriva nel 1978 quando, su spinta di Ivano Fossati, partecipa al suo primo Festival di Sanremo con Un’emozione da poco. È un esordio col botto per Anna Oxa, neanche 17enne: il suo brano si classifica al secondo posto e risulta il 14esimo singolo più venduto dell’anno.

Negli anni successivi Anna Oxa diventa una delle artiste italiane più amate della sua epoca. Torna sul palco dell’Ariston in altre tredici occasioni, con grandissimi risultati. Vince il Festival di Sanremo ben due volte, la prima nel 1989 al fianco di Fausto Leali con Ti lascerò, la seconda dieci anni dopo, nel 1999, con Senza pietà. Vive il suo periodo di maggior successo tra gli anni Ottanta e Novanta, con brani come È tutto un attimo, Donna come te e Storie, che le vale il secondo posto a Sanremo nel 1997. Nel corso della sua carriera Anna Oxa incide 18 album in studio, due dischi live e pubblica tre raccolte dei suoi maggiori successi. La cantante è inoltre spesso apparsa in televisione sia nel ruolo di ospite che in quello di conduttrice televisiva. È stata inoltre un giudice ad Amici di Maria De Filippi nel 2016 e una dei concorrenti in gara nella nona edizione di Ballando con le stelle nel 2013.

Anna Oxa, il ritorno a Sanremo nel 2023 con Sali (Canto dell’anima)

Nel 2023 Anna Oxa si appresta a calcare il palco dell’Ariston per la quindicesima volta per la 73esima edizione del Festival di Sanremo. La cantante partecipa alla kermesse musicale con il brano Sali (Canto dell’anima), scritto a sei mani con la collaborazione di Kaballà e Francesco Bianconi, frontman dei Baustelle. Fio Zanetti ha invece composto la musica. Il noto compositore prenderà sicuramente il ruolo di direttore d’orchestra durante l’esibizione di Anna.

Vita privata: marito, figli

Nel corso della sua vita Anna Oxa è stata sposata per ben tre volte. Il suo primo marito era il collega musicista e cantautore Franco Ciani. In seguito sposa l’imprenditore kosovaro Behgjet Pacolli e il suo ex bodyguard Marco Sansonetti. In tutti e tre i casi la relazione si chiude con il divorzio. Una delle relazioni più importanti della vita di Anna Oxa è senz’altro quella con Gianni Belleno, batterista dei New Trolls. I due restano insieme per moltissimi anni e hanno due figli: Francesca, nata nel 1992, e Qazim, nato nel 1997.