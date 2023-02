Chi è Olly, giovane cantante a Sanremo 2023 con “Polvere”: vita privata, canzoni, carriera

Chi è Olly, cantante tra i vincitori di Sanremo Giovani, in gara al Festival di Sanremo 2023. Cresciuto nella scena rap genovese, è pronto a farei il suo esordio tra i Big all’Ariston. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Olly, vita privata e carriera del giovane cantante genovese

Olly, pseudonimo di Federico Olivieri, è un cantante genovese nato il 5 maggio 2001. Emerso dalla scena rap ligure, il suo stile è definito fin dai primi passi da un metodo hip-hop e dalla centralità della parola. Fin da quando aveva 15 anni, Olly è sempre stato legato alla musica tanto da muovere i primi passi da artista fin da giovanissimo. Originario di Genova, si è fatto conoscere nella scena musicale genovese con le sue esibizioni nei diversi locali che popolano la città ligure.

Nel 2017, il cantante genovese pubblica il primo progetto musicale di sei tracce in free download, intitolato Namaste EP, in collaborazione con il rapper Matsby. Successivamente, Olly si trasferisce in Inghilterra in cerca di nuovi stimoli e, nel 2018, scrive alcuni brani sulle note scritte dall’amico e produttore Yanomi. Il cantante, dunque, li pubblica sulla piattaforma musicale di Spotify. Nel 2018 pubblica, questa volta sulla piattaforma SoundCloud, il brano Sarah e procede con il lancio, sempre sulla stessa piattaforma di brani come La Vasistas, Pace e Ollywood’s Bleeding. Il successo, però, arriva grazie ai milioni di visualizzazioni registrate con il brano Il primo amore, ripreso e pubblicato nuovamente nel 2019, questa volta su YouTube. Si sa ancora molto poco circa la sua vita privata, ma la situazione potrebbe cambiare con l’aumentare della sua fama.

L’esordio al Festival di Sanremo 2023 con Polvere

Olly è stato uno dei talentuosi artisti in ascesa a guadagnarsi un posto tra i Big al Festival di Sanremo 2023 nell’ultima edizione di Sanremo Giovani. Insieme a lui altri cinque giovani artisti si esibiranno sul palco dell’Ariston: i Colla Zio, Shari, Sethu, gIANMARIA e Will. Olly farà il suo debutto a Sanremo con il brano Polvere, un commovente pezzo sull’amore, sulla fragilità e sulle insicurezze che pesano su ognuno di noi.