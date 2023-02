Coma_Cose, chi sono? Tutto sul duo indie a Sanremo 2023: vita privata, canzoni, nomi veri

Chi sono i Coma_Cose, tutto sul duo musicale tra i concorrenti in gara al Festival di Sanremo 2023. Gli artisti indie milanesi avrebbero dovuto partecipare da ospiti nell’edizione 2022, ma furono costretti a rinunciare a causa del Covid. Scopriamo qualcosa in più sulla loro carriera e vita privata.

Chi son i Coma_Cose, vita privata e carriera del duo indie milanese

I Coma_Cose sono un duo indie-pop rap milanese formato da Fausto Lama, all’anagrafe Fausto Zanardelli, e California, il cui vero nome è Francesca Mesiano. Zanardelli, nato a Gavardo il 21 novembre 1981, era precedentemente noto con lo pseudonimo Edipo, nome con il quale aveva pubblicato diversi album e aveva spesso collaborato con Dargen D’Amico. Conosce Francesca, ex DJ originaria di Pordenone, mentre lavora con lei come commesso in un negozio in Porta Ticinese, durante una pausa dalla sua carriera musicale. È proprio lei a convincerlo a non rinunciare e a continuare i suoi progetti artistici: “Lei mi spronava a continuare con la musica, mi presentava amiche che avrebbero potuto collaborare, ma alla fine i provini con la sua voce erano meglio”.

I Coma_Cose nascono quindi nel 2017, il loro nome ha origine proprio da questa fase di “pausa” e stallo che stavano vivendo le loro carriere: “Ironizza sulla fase di coma artistico e di vita che vivevamo. Cose lo abbiamo aggiunto a caso perché su Instagram Coma era già preso da un altro account. Adesso fa ridere, sembra da band gotica”. Nel 2019, dopo qualche anno di gavetta e singoli di successo, durante i quali si esibiscono anche al talk show di Alessandro Cattelan E poi c’è Cattelan, il duo pubblica il suo primo album Hype Aura, trascinato dai singoli Via Gola, Mancarsi e Granata.

Nel 2020 i Coma_Cose fanno un’apparizione nella serie tv Netflix Summertime, in una scena in cui si esibiscono in un concerto in spiaggia. Nello stesso anno, nel pieno della pandemia da Covid-19, pubblicano un nuovo EP, Due, contenente i brani Guerre fredde e La rabbia. Fanno poi il loro esordio all’Ariston con il Festival di Sanremo 2021, dove portano il brano Fiamme negli occhi. Il pezzo arriva tra le ultime posizioni, ma si rivela comunque un enorme successo radiofonico. Si possono seguire gli ultimi aggiornamenti sulla carriera del duo sul loro sito ufficiale e sulla loro pagina Instagram, che ad oggi conta oltre 247mila follower.

I Coma_Cose tornano a Sanremo 2023 con L’addio

I Coma_Cose sono pronti a ritornare all’Ariston nel 2023. Il duo sarà uno dei 28 concorrenti in gara per la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Gli artisti milanesi si presentano al Festival della Canzone Italiana con l’inedito L’addio, un brano che parla di un amore ormai finito e del bisogno di ritrovare se stessi. I due avrebbero dovuto esibirsi come ospiti anche nell’edizione 2022, ma furono costretti a rinunciare alla kermesse a causa della positività al Covid-19.

Vita privata: fidanzati, vita sentimentale, cosa sappiamo dei cantanti?

Il fortissimo legame dei Coma_Cose continua anche fuori dal palco. Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, infatti, sono felicemente fidanzati da molti anni. Il loro amore li ha aiutati molto anche nei momenti difficili della loro carriera. Lo spiega lo stesso Fausto Lama in un’intervista al Corriere della Sera: “Se non fossimo una coppia non avremmo superato le difficoltà. In negativo c’è lo stress, non stacchi mai”. Nella stessa intervista Francesca ha spiegato anche l’origine del suo nome d’arte, California: “Volevo un nome geografico, in ballo c’erano anche Alabama e Anversa”.

La loro canzone L’addio è ispirato proprio ad alcune gravi difficoltà vissute dalla coppia: “Quando arrivi a un po di anni di storia, si vivono nuove fasi. Ci siamo ritrovati ad affrontare questo superamento di una crisi, abbiamo deciso di raccontarlo. È una cosa importante per noi, pensiamo che anche chi sta insieme da tanto tempo si potrebbe rivedere nella canzone”.