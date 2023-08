Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, matrimonio alle porte?

Dopo l’addio al calcio annunciato con l’addio al Parma, Gigi Buffon è pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua vita. L’ex portiere, infatti, tornerà in nazionale come capo delegazione e rumors dicono che sia pronto a sposare Ilaria D’Amico, giornalista sportiva e sua compagna da diversi anni.

Gigi Buffon, dopo l’addio al calcio, dà inizio ad un nuovo capitolo della sua vita. Libero dagli allenamenti e dal pensiero delle partite settimanali, ora ha più tempo per pensare alla sua vita privata e anche, secondo i rumors di gossip, per organizzare il suo matrimonio con Ilaria D’Amico. “Credo che quando succederà sarà per regalarci una festa romantica” aveva detto in passato la giornalista in proposito.

La promessa delle nozze con Ilaria

Gigi Buffon, come è noto, prima di D’Amico ha avuto un’altra importante storia d’amore con Alena Seredova, con la quale ha avuto i suoi primi due figli. Successivamente, dal 2014 in poi, ha chiuso il matrimonio con Alena per aprire un nuovo capitolo con Ilaria D’Amico.

Con Ilaria ha finora sempre rimandato le nozze, promettendosi di pensarci dopo la chiusura con il calcio. Ora che ha appeso effettivamente i guantoni al chiodo, il matrimonio tanto atteso potrebbe arrivare.

Figli

Assieme a Ilaria D’Amico, Buffon è diventato papà del suo terzogenito Leopoldo Mattia, che oggi ha 7 anni.