Elodie, chi è la cantante ex Amici a Sanremo 2023: canzoni, infanzia, carriera, Marracash, Andrea Iannone

Chi è Elodie, cantante romana ed ex concorrente di Amici. Dopo l’esperienza al noto talent di Maria de Filippi, si è fatta spazio nel mondo della musica e ha condotto il Festival di Sanremo nel 2021. Nel 2023, è pronta a tornare all’Ariston tra i cantanti in gara. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Elodie, vita privata e carriera della cantante ex Amici

Elodie Di Patrizi, in arte Elodie, nasce a Roma il 3 Maggio del 1990. Cresce in una famiglia umile: il padre, Roberto Di Patrizi, è operatore di un’emittente locale. La madre invece, Claudia Marthe, è una bellissima modella di origini creole. Parte della famiglia è anche la sorellina più piccola di Elodie: Fey, di cui la cantante ancora oggi posta numerose foto. L’infanzia e l’adolescenza però, per la showgirl, non sono delle più tranquille. I genitori divorziano in modo turbolento, il papà di Elodie perde il lavoro poco tempo dopo, e la madre scopre di avere una grave malattia. Allora Elodie attraversa un brutto momento.

“A 12 anni mi facevo le canne tutto il giorno: iniziavo la mattina e finivo la sera. Facevamo delle collette con le amiche e quelle erano le mie giornate: al liceo non capivo le lezioni, tornavo a casa e me le facevo di nuovo, tanto nessuno diceva niente, ognuno faceva come gli pareva. Bevevo anche, uscivo e tornavo alle 7 del mattino, a 15 anni: ho avuto una libertà totale. E se hai troppa libertà sbagli. Lo sanno tutti, ho avuto un’infanzia complessa: sono cresciuta in un quartiere popolare di Roma. Ho scoperto presto com’è l’essere umano, quindi fallibile, contorto. Per una bambina non è facile comprenderlo. Ma ora posso dirlo: a 30 anni vivo e gioco con lo stesso entusiasmo di una bambina. Mi sto riprendendo la mia infanzia“, ha raccontato.

Dai talent al successo, la carriera tra musica e tv

L’amore per la musica Elodie lo eredita dal padre. E decide presto di inseguire il proprio sogno di diventare una cantante e una donna dello spettacolo. Inizia dalla strada, suonando per passione come busker a Roma. Poi si presenta a X Factor, dove però ha vita breve. È comunque un primo passo che le apre successive e importanti porte. Elodie infatti approda poco dopo ad Amici, competizione televisiva in cui si posiziona seconda. È così che ha la possibilità di incidere il primo singolo: Un’altra via, prodotto dalla sua maestra Emma Marrone insieme a Luca Mattioni. Ed è la vera svolta per la sua carriera. Nel 2016 e nel 2017 pubblica ben due album, raggiungendo il successo. Nel 2018 canta i tormentoni estivi insieme a Gue Pequeno e Michele Bravi, e altri titoli famosi arrivano nel 2019.

In questi anni partecipa anche al Festival di Sanremo. La prima volta nel 2017, quando arriva ottava con il suo Tutta colpa mia. La sua seconda volta, nel 2020, la cantante porta il pezzo Andromeda, un brano scritto da Mahmood e Dardust, suoi amici, con il quale arriva al settimo posto: “Hanno scritto questo brano come un vestito su misura per me. Racconta il modo in cui affronto le cose: con la mia faccia tosta, ma anche con le mie fragilità e le catene che ho dentro, come quelle che legano alla roccia l’Andromeda del mito greco“. Nel 2021 torna a calcare il palco dell’Ariston, venendo scelta come conduttrice del programma, insieme ad altre donne. E nell’ottobre dello stesso anno è tra le 10 presentatrici de Le Iene, oltre a comparire nella serie Prime Video Celebrity Hunted.

Elodie torna all’Ariston, al Festival di Sanremo 2023 con Due

Elodie è pronta alla sua terza partecipazione al Festival della Canzone Italiana. La cantante sarà una dei 28 artisti in gara per il Festival di Sanremo 2023. Elodie si esibirà con un nuovo pezzo, Due, per il quale si è detta eccitatissima: “Mi sono innamorata di questo brano al primo ascolto. Ho sentito che era una hit e io amo le hit. Ma ho avuto anche grande difficoltà nell’interpretarla. Una cosa che mi ha fatto arrabbiare con me stessa, non mi ha fatto sentire abbastanza brava». Il brano, spiega, «mi ha aiutata a raccontarmi, a raccontare una relazione che è finita male. Vista da dentro, ma anche da fuori”.

Fidanzati e vita privata

Fino al 2017 Elodie è stata legata al cantante Lele Esposito, conosciuto ad Amici. Poi torna con il fidanzato “storico” Andrea Maggino, dj, seppur per un breve periodo. Ma è in occasione della registrazione del brano Margarita che Elodie conosce il rapper Marracash. Proprio negli studi scatta la scintilla e da allora i due iniziano a frequentarsi e a diventare anche molto amata dai fan. Nell’estate del 2019 la coppia esce finalmente allo scoperto, con tanto di foto delle vacanze insieme condivise sui social e tenere dediche. Elodie ha dichiarato che quando si sono conosciuti a cena per iniziare la collaborazione artistica, è rimasta subito colpita dai modi gentili di Marracash. E infatti i due continuano a stare insieme in modo affiatato trascorrendo insieme il primo lockdown da covid. Poi, però, la rottura e l’allontanamento tra i due, anche se nel luglio 2022 Elodie ha stupido tutti dicendosi ancora “innamoratissima” di Marracash. Poco dopo si è detto di un flirt della cantante con Davide Rossi.

Nell’agosto 2022, però, un altro colpo di scena. Nel corso del suo soggiorno in Sardegna con anche l’amica Diletta Leotta, Elodie si avvicina ad Andrea Iannone. I due sono stati visti insieme in atteggiamenti intimi e i paparazzi hanno subito svelato al pubblico la nascita di un nuovo amore.

