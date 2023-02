Supereroi di Mr Rain: testo e significato della canzone a Sanremo 2023

Supereroi di Mr Rain arriva sul palco dell’Ariston alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. L’artista si esibisce tra i 28 big durante la prima serata del Festival. Ecco il testo e il significato della sua canzone.

Supereroi di Mr Rain: testo

Mattia Balardi – in arte Mr. Rain – si esibisce con la canzone dal titolo “Supereroi” al Festival di Sanremo 2023. Già sul palco dell’Ariston nel 2022 durante la serata cover, si è fatto conoscere grazie ai singoli Carillon e Fiori di Chernobyl. Ecco il testo del suo brano in gara:

Non puoi combattere una guerra da solo

Il cuore è un’armatura

Ci salva ma si consuma,

A volte chiedere aiuto ci fa paura

Ma basta un solo passo come Il primo uomo sulla luna,

Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto

Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro

Siamo angeli con un’ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l’uno accanto all’altro.

Camminerò

A un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi

Come io e te

Se avrai paura allora stringimi le mani

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me

Supereroi

Solo io e te

Due gocce di pioggia

Che salvano il mondo dalle nuvole

Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo

Più profonde di quello che sembrano

Guariscono sopra la pelle, ma in fondo ti cambiano dentro

Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso, ma ogni volta che ho toccato il fondo

Tu c’eri lo stesso

Oh

Quando siamo distanti

Ogni volta che piangi piange pure il cielo

Oh

Non ho molto da darti ma ti giuro che

Camminerò

A un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi

Come io e te

Se avrai paura allora stringimi le mani

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me

Supereroi

Solo io e te

Due gocce di pioggia

Che salvano il mondo

Mi basta un attimo e capisco che ogni cicatrice tua è anche mia

Mi basta un attimo per dirti che con te ogni posto è casa mia

Perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me

Supereroi solo io e te

Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole

Camminerò

A un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi

Come io e te

Se avrai paura allora stringimi le mani

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me

Supereroi

Solo io e te

Due gocce di pioggia

Che salvano il mondo dalle nuvole

Significato della canzone a Sanremo 2023

Durante un’intervista ad Adnkronos ha parlato del suo pezzo, il primo realizzato da quando è con il suo nuovo manager, Francesco Facchinetti. Dopodiché si è soffermato sul significato della canzone, dal titolo Supereroi, che tratta il tema della sanità mentale e l’importanza di chiedere un supporto per combattere attacchi d’ansia e depressione: “Sto provando ad andare a Sanremo da molto tempo, ma credo molto nel destino e questo è il pezzo giusto nel momento giusto. Sul palco sto portando la mia vita e per me è fondamentale portare questo argomento a Sanremo. Questo brano parla di imparare a chiedere aiuto nei momenti difficili, io ho passato un momento molto cupo, mi ero chiuso in casa, in una bolla, e da lì ho iniziato un percorso di crescita personale e ho imparato a chiedere aiuto”.

Confessa di sentirsi fortunato – e più forte – dopo aver superato un difficile momento della sua vita: “Io sono tornato finalmente a vivere e chi chiede aiuto è un supereroe: per me è molto importante portare questo messaggio ad una platea grande come quella del festival perché sono tanti i giovani che hanno lo stesso problema che ho avuto io”. L’obiettivo è dunque quello di diffondere un messaggio di forza nei confronti di chi vive queste situazioni, raccontando un pezzo di sé.