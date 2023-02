Sanremo 2023, Gianluca Grignani ha bestemmiato: cosa è successo davvero?

Sanremo 2023, Gianluca Grignani ha davvero bestemmiato in diretta? Dopo aver interrotto l’esibizione per i problemi d’audio, il cantautore si sarebbe lasciato scappare una forte imprecazione. La risposta di Grignani: “Non so chi se lo sia inventato, io ho detto ‘porto via’”.

Sanremo 2023, Gianluca Grignani ha bestemmiato in diretta?

Il Festival di Sanremo 2023 continua ad essere teatro di episodi controversi. Dopo la sua esibizione nella terza serata della kermesse, il cantautore Gianluca Grignani, in gara con il brano Quando ti manca il fiato, è finito al centro di una bufera a causa di una presunta bestemmia lanciata in diretta tv. L’artista ha interrotto l’esibizione a causa di alcuni problemi tecnici, cogliendo l’occasione per fare un tagliente riferimento all’episodio di Blanco: “Scusatemi, non sento. Errore mio, Ho chiesto al fonico di abbassare il volume e adesso non mi sento. A cinquant’anni ho imparato come si fa, a vent’anni avrei reagito diversamente”. A quel punto il cantautore si gira, mostrando una scritta NO WAR sulla sua giacca, e abbandona il palco, lasciando solo un Amadeus con il bouquet di fiori in mano. Una volta rientrato in scena per ritirarli, Grignani si sarebbe lasciato scappare un’esternazione poco chiara, che in molti sul web hanno interpretato come una bestemmia.

La risposta di Grignani alla polemica: “Chi se lo è inventato?”

In tutta risposta, Gianluca Grignani ha smentito l’episodio con un video su Instagram: “Non so chi si è inventato questa cosa, ho detto ‘porto via‘ prendendo i fiori, non ho detto qualsiasi altra cosa”. Nella didascalia del video il cantante si augura, invece, che della sua esibizione resti il suo messaggio contro la guerra: “È passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l’esibizione, anche sulla differenza che fa l’età. Questo è quello che vorrei che fosse colto”.