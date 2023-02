Rosa Chemical, chi è il controverso rapper di “Polka” a Sanremo 2023: vita privata, carriera, fidanzata

Chi è Rosa Chemical, rapper “politicamente scorretto” diventato famoso con Polka tra gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2023. La sua inclusione nella kermesse ha irritato alcuni deputati di Fratelli d’Italia, che lo hanno definito “uno spot a favore del gender”. Scopriamo qualche informazione in più sull’artista.

Chi è Rosa Chemical, vita privata e carriera del rapper

Nato a Grugliasco, in provincia di Torino, il 30 gennaio 1998, Manuel Franco Roncati, in arte Rosa Chemical, ha 25 anni ed è un rapper emergente e trasgressivo, tra i 28 artisti della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Il suo nome d’arte nasce dall’unione di “Rosa”, nome di sua madre, e da un tributo ai My Chemical Romance, sua band preferita. Si è fatto notare nel panorama musicale italiano per il suo atteggiamento politicamente scorretto e la sua totale apertura verso qualsiasi tipo di forma d’arte, anche le più dissacranti.

La sua carriera musicale ha inizio nel 2018, con il singolo Kournikova, anno in cui lavora anche come modello per Gucci. Nel 2019, grazie al supporto del produttore Greg Willen, pubblica il suo primo album, Okay Okay. Rosa Chemical deve la sua fama in particolare a due brani, il singolo Tik Tok, cantato in collaborazione con Radical, e la “saga” in tre pezzi Polka, uno dei suoi lavori più apprezzati. L’ultimo “capitolo” di Polka risale al giugno del 2022 e ha già raccolto oltre un milione di visualizzazioni su Youtube. Nello stesso anno pubblica anche il singolo non è normale, in cui parla del suo concetto di normalità.

Rosa Chemical sorprende il pubblico di Sanremo 2023 con Made in Italy

Rosa Chemical è una delle novità dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo. Dopo il duetto con Tananai nel 2022, sarà la prima volta all’Ariston da artista in gara per il rapper di Grugliasco, sebbene la sua presenza nella manifestazione canora abbia provocato diverse polemiche. La deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante è parsa molto allarmata dalla natura controversa dell’artista, affermando che, a sua detta, l’inclusione di Rosa Chemical rischia di trasformare il Festival “nell’appuntamento più gender fluid di sempre”. In particolare, la deputata accusa gli organizzatori di voler creare “l’ennesimo spot in favore del gender e della sessualità fluida“.

A prescindere dal pensiero della Morgante, Rosa Chemical si appresta a calcare il palco dell’Ariston con un nuovo pezzo, Made in Italy, la cui cover è stata svelata su Onlyfans: “S*sso. Libertà. Uguaglianza. Amore in tutti i sensi. E tutti a tavola! Made in Italy è questo: è pizza e tovaglia a scacchi. È Alex Mucci, creator numero 1 in Italia e simbolo di una piattaforma vittima dei pregiudizi, ma anche vino rosso e spaghetti. Made in Italy è piedi, con cui calpestare ciò che è generalista e che chiude tutto dentro una gabbia fatta di tabù. Made in Italy vuole liberarci dalle censure, dagli stereotipi e dal politicamente corretto”.

Vita privata: fidanzata, social

Si sa relativamente poco circa la vita privata e sentimentale di Rosa Chemical. L’artista è sempre molto vago sull’argomento, al punto di non voler svelare neanche le sue preferenze sessuali. Intervistato da Rolling Stones, ha dichiarato: “Nessuno saprà mai cosa mi piace. Sono fatti miei. Non nascondo che mi piace fare sesso, ne ho sempre fatto tanto”. È possibile seguire i progetti e i messaggi quotidiani del rapper attraverso i suoi profili social, sempre molto attivi. Ha un account Instagram e un profilo Twitter ufficiali che hanno già raccolto un buon seguito.