Di cosa parla “Furore”, la canzone di Paola e Chiara: TESTO e significato

Dopo ben dieci anni dallo scioglimento del duo, il palco dell’Ariston riaccoglie Paola e Chiara. Le sorelle Iezzi sono pronte a tornare in pista in occasione del Festival di Sanremo 2023. Cosa sappiamo del loro nuovo pezzo, Furore? “Il brano rappresenta perfettamente quello che siamo.” -spiegano le artiste in un’intervista a Il Giorno– “Riprendiamo le sonorità degli anni ’90 e inizio anni ‘2000, aggiornate a oggi. È a tutti gli effetti un classico brano di Paola e Chiara“. Un ritorno col botto, quindi, per il duo, che ha intenzione di far scatenare il pubblico a casa: “Ballare ancora, ballare come se fosse l’ultima canzone”.

Ecco il testo completo del brano del ritorno sanremese di Paola e Chiara, Furore. Tantissimi gli autori dietro al testo e alle musiche. Le due cantanti hanno collaborato con Federico Mercuri, Giordano Cremona, Leonardo Grillotti, Eugenio Maimone, Jacopo Ettore e Alessandro La Cava.

La pista non è più buia

E l’ansia con te si annulla

La musica muove

La sola illusione

Di averti con me

Non dici niente però

Dentro ai tuoi occhi

C’è un fuoco, una strobo

Un riflesso di noi

E tutti i colori di questa città

In questa notte di sole

Furore, furore

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più

Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone

Furore

Con te, con te

Adesso che il cuore scoppia

Per la strada nella folla

È un arcobaleno

Io non so fare a meno

Di averti con me

Non dici niente però

Nei nostri sguardi

C’è un gioco, una strobo

Un riflesso di noi

Che ferma il tempo, che non se ne va

In questa notte di sole

Furore, furore

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più

Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone

Furore

Con te, con te

E due milioni di parole non bastano

Per dirti cosa sei per me

E tutto quello che ci serve è in un battito

Un battito, battito, battito

In questa notte di sole

Furore, furore

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più

Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone

Furore

Con te, con te