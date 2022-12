Chi è Shari, giovane artista da Tu si Que Vales a Sanremo Giovani 2022

Chi è Shari: una giovanissima artista che già si è affacciata nel mondo dello spettacolo e del canto in tv. La sua esperienza è partita dal programma di Maria De Filippi Tu si Que Vales. Nel 2022 ha la sua grande occasione partecipando a Sanremo Giovani.

Chi è Shari, giovane artista

Shari Noioso ha 20 anni ed è originaria del Friuli Venezia Giulia. La sua città natale infatti è Monfalcone in provincia di Gorizia. All’età di 7 anni si trasferisce ad Udine ed inizia a coltivare la sua passione per la musica.

Frequenta la scuola di musica The Groove Factory. Canta anche in lingua straniera e ha avuto collaborazioni con Benji e Fede in uno dei pezzi del nuovo album del duo.

Da Tu si Que Vales a Sanremo Giovani 2022

Shari ha fatto il grande salto nel mondo dello spettacolo facendosi conoscere a livello musicale partecipando nel 2015 a Tu Si Que Vales con Maria De Filippi. All’età di 18 anni non è riuscita ad entrare nel talent e nella scuola di Amici ma ecce che nel 2022 arriva un’altra bell’occasione.

Shari è tra i finalisti di Sanremo Giovani 2022 e si esibirà con il suo brano che si intitola “Sotto voce”.

