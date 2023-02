Paola e Chiara, perché si sono divise? I motivi dietro la rottura del 2013

Paola e Chiara, perché si sono divise: i motivi dietro la rottura del duo nel 2013. Le celebri sorelle, icone della musica pop tra gli anni Novanta e Duemila, sono tornate ad esibirsi insieme dopo dieci anni in occasione del Festival di Sanremo 2023.

Perché Paola e Chiara si sono divise? Ecco spiegata la rottura del 2013

Il ritorno di Paola e Chiara sul palco del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2023 ha senz’altro provocato una fitta di nostalgia a chi è cresciuto negli anni Novanta. Le sorelle Iezzi sono tornate ad esibirsi insieme a dieci anni dallo scioglimento del duo nel 2013, la fine di una collaborazione durata quasi vent’anni in cui le cantanti sono diventate delle vere e proprie icone della musica pop italiana. Tanti i pezzi cult incisi dal duo che ancora oggi fanno ballare e divertire gli italiani, tra cui Vamos a bailar, A modo mio, Amiche come prima e Amore mi dai.

Negli anni successivi alla rottura, Paola e Chiara conducono vite e carriere separate. “Abbiamo deciso di chiudere perché c’era talmente tanta tensione, talmente tanto nervosismo, che non ce la facevamo semplicemente più a tenere botta” -ha spiegato Paola in un’intervista a Rolling Stones– “Anche tra di noi c’era troppa tensione, difficoltà, non viaggiavamo più allo stesso ritmo. Non si può avere sempre lo stesso entusiasmo entrambe, a un certo punto uno non è che smette di crederci, ma non ce la fa più”.

Il duo al Festival di Sanremo 2023 con Furore

Per Paola e Chiara l’edizione 2023 di Sanremo è un vero e proprio ritorno alle origini. Il duo iniziò a farsi strada proprio con Sanremo Giovani nel 1996, per poi andare a trionfare al Festival del 1997 nella sezione Nuove Proposte. Negli anni successivi partecipano per ben due volte alla kermesse musicale tra gli artisti in gara. Quest’anno, le sorelle Iezzi portano sul palco Furore, un vero e proprio omaggio al loro stile e alle tipiche sonorità. “Il brano rappresenta perfettamente quello che siamo.” -spiegano le artiste in un’intervista a Il Giorno– “Riprendiamo le sonorità degli anni ’90 e inizio anni ‘2000, aggiornate a oggi. È a tutti gli effetti un classico brano di Paola e Chiara“. Un ritorno col botto, quindi, per il duo, che ha intenzione di far scatenare il pubblico a casa: “Ballare ancora, ballare come se fosse l’ultima canzone”.